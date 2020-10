Erwin Şimşensohn: „Teatrul de Stat Constanţa va deveni un punct de reper în teatrul românesc”

În final, vreau să îi felicit pe cei care vor conduce destinele acestui minunat oraş şi judeţ în următorii patru ani şi sunt convins că vor face o prioritate din dezvoltarea vieţii culturale. Cu sprijinul autorităţilor, instituţii culturale precum Teatrul de Stat Constanţa pot deveni un motor extraordinar de dezvoltare durabilă, prin creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, dar şi prin sprijinirea eforturilor de promovare a turismului în regiune.





-A fost o mare provocare și sunt mândru că pot spune că i-am făcut față cu brio. A fost o adevărată renaștere a verilor de altădată, când Constanța devenea pe timpul verii capitala culturală a României. Timp de șase săptămâni, zeci de spectacole, concerte, filme, lansări de carte și alte evenimente au făcut din Constanța cel mai fierbinte punct pe harta culturală a țării. O mare performanţă o considerăm şi deschiderea, după mai bine de 12 ani, a Teatrului de Vară Soveja, un loc extrem de important pentru identitatea culturală a urbei. Acest lucru a fost posibil doar cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, principalul finanţator, al Primăriei Constanţa, precum şi al partenerilor culturali, Centrul Cultural Judeţean „Teodor T. Burada” şi Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de Mare”, partenerilor media şi al sponsorilor. Vreau să mulţumesc din suflet spectatorilor, cei care au fost alături de noi şi au fost prezenţi la toate evenimentele. Ei sunt cei care ne dau forţa şi energia de a merge mai departe, chiar în vremuri dificile.-Cu siguranţă da. Ideea unei stagiuni estivale există chiar în proiectul cu care am câştigat concursul de management la Teatrul de Stat Constanţa. Anul acesta, ea a fost organizată deşi nu era în plan începând cu vara asta, pentru că am vrut să găsim o soluţie să înlocuim Festivalul „Miturile cetăţii”, care, din păcate, nu a mai putut fi programat în luna iunie, din cauza pandemiei. Dar pentru noi a fost un semnal extrem de clar că oraşul nostru este cel mai bun loc din ţară, pentru a avea o stagiune estivală. Este unul dintre puţinele oraşe care în lunile iulie şi august îşi măresc semnificativ populaţia, iar oferta culturală este extrem de scăzută. În mod categoric, vom transforma Stagiunea Estivală într-o tradiţie importantă a Constanţei şi sperăm să capete dimensiunea unui mare eveniment internaţional.-Toate teatrele care au fost invitate au fost extrem de încântate de posibilitatea de a-şi prezenta spectacolele în cadrul stagiunii estivale constănţene. Este adevărat, au existat cazuri de trupe care au trebuit să îşi anuleze participarea din cauza problemelor legate de pandemie, dar am găsit soluţii şi toate acestea au fost înlocuite de alte reprezentaţii. Teatrele participante au găsit aici la Constanţa un public minunat, extrem de cald, şi cu toate şi-au exprimat dorinţa de a reveni la ediţiile viitoare ale stagiunii.-Bineînţeles. Dorim să devenim mai buni de la an la an. Vrem să creştem numărul reprezentaţiilor, numărul locaţiilor în care organizăm evenimente, să diversificăm tipul de evenimente, să atragem din ce în ce mai mulţi parteneri locali, naţionali şi internaţionali şi mai ales, să creştem considerabil numărul spectatorilor.-Acesta este un deziderat pe care mi l-am propus de anul trecut, de când am preluat conducerea teatrului. În primul rând, trebuie să oferim produse culturale de cea mai înaltă calitate. Publicul constănţean este un public inteligent şi exigent şi noi trebuie să venim în întâmpinarea aşteptărilor. Am început deja să împrospătăm repertoriul cu titluri noi, importante, cu spectacole montate de regizori extrem de importanţi din teatrul românesc. Vom continua să facem acest lucru şi în stagiunile următoare şi vom căuta să fim prezenţi nu doar în faţa constănţenilor, dar şi la nivel naţional şi internaţional, participând la festivaluri importante de teatru. Sunt convins că Teatrul de Stat Constanţa va deveni în scurt timp un punct de reper în teatrul românesc.