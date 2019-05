Erwin Şimşensohn: „Constanţa este o necunoscută în rândul teatrelor româneşti“

Erwin Șimșensohn: „Constanța este o necunoscută în rândul teatrelor românești“

Noul director al Teatrului de Stat Constanța (TSC), Erwin Șimșensohn are planuri mari pentru renumita instituție de cultură și vrea să-i determine pe spectatori să vină la teatru în număr cât mai mare, pe viitor. El va ocupa această funcție interimar, până la data de 2 septembrie 2019, dată după care intenționează să-și depună candidatura la concurs, pentru că și-a propus să facă în așa fel încât echipa de actori și teatrul din Constanța să fie cunoscute nu doar pe plan local, ci mai ales la nivel național.







Binecunoscutul regizor este conștient că nu are la dispoziție decât patru luni, timp în care nu se pot produce mari „revoluții”, dar este hotărât să facă treabă și să rezolve problemele instituției de cultură, care nu sunt deloc puține.

Pentru început, se va avea în vedere îmbogățirea repertoriului, se vor aduce producții noi, titluri noi, asta în condițiile în care el consideră că actualul repertoriu este destul de învechit.

„În prezent, se joacă spectacole foarte vechi. Unele reprezentații au fost programate foarte rar, iar acest lucru nu este sănătos nici pentru viața spectacolului, nici pentru actori. Pentru ca spectacolul să fie ținut la un anumit standard de calitate, el trebuie jucat. Nu-l poți lăsa cu pauze de

5-6 luni sau chiar un an în repertoriu. În acest fel, spectacolul se deteriorează, jocul actorilor la fel. Oricât de profesioniști ar fi actorii, este foarte greu pentru ei să țină standardul ridicat, dacă acel spectacol se joacă de două ori pe an, spre exemplu. Așa că mi-am propus să dau drumul la o nouă premieră, «Billy șchiopul», o piesă pe un text irlandez, un autor foarte important și jucat în întreaga lume. Regizorul Vlad Massaci este foarte cunoscut, la fel și scenograful, Iuliana Vâlsan, care deși este constățeancă, nu a fost invitată niciodată să monteze aici”, a declarat Erwin Șimșensohn, pentru „Cuget Liber”.

Următorul proiect pe care și l-a propus va fi în colaborare cu un regizor tânăr, Vladimir Anton. În prezent, totul se află în faza de consultări, pentru a alege cel mai potrivit text, care să aibă impact la public.







Trupa de actori nu a fost valorificată suficient

„Când te uiți în repertoriu și ai prea multe comedii, aduci ceva în zona de dramă, când ai spectacole clasice, aduci ceva contemporan. În cazul nostru, cred că sunt suficiente comedii în repertoriu, dar lipsesc spectacolele montate de regizori cunoscuți. Desigur, există câteva, montate de Felix Alexa, de Constantin Ranin, de oameni care contează în teatrul românesc, dar se poate mai mult. Avem nevoie să aducem regizori buni, care să pună în valoare trupa, care este una foarte bună, dar care, părerea mea, nu a fost valorificată suficient. Valorificarea unei trupe se face exact prin alegerea unui repertoriu care s-o pună în valoare și să scoată ce-i mai bun din ea”, a explicat directorul.

Pentru a avea performanțe, este nevoie, însă, de o echipă puternică și la acest capitol există un mică problemă: un deficit de actori tineri, în mod special. La ora actuală, teatrul are 70 de angajați, dar trupa are doar 24 de actori. Desigur, se vor menține și colaboratorii, adică seniorii de vârstă, cum ar fi Alexandru Mereuță sau Ileana Ploscaru, dar pentru un teatru ca cel de la Constanța este nevoie de mult mai mult. „Este important să se țină cu dinții de actorii în vârstă, mai ales că în dramaturgia universală sunt foarte multe roluri pentru ei și este nevoie de ei. Una din marile probleme nu este cu actorii în vârstă la Constanța, ci cu cei tineri, care lipsesc cu desăvâșire. Cel mai tânăr are 36 de ani. Desigur, ne bazăm pe colaboratori, dar un teatru de repertoriu trebuie să se bazeze pe actorii proprii. Cu toate acestea, sper să obținem niște posturi. Am vorbit, deja, la Consiliul Județean să obținem niște posturi suplimentare, pentru că este neapărat nevoie”, a completat directorul.







Repertoriul trebuie împrospătat







După aceea, repertoriul trebuie împrospătat cât mai rapid, cu spectacole de diverse facturi care să se adreseze tuturor categoriilor de vârstă. Practic, ar fi nevoie ca teatrul să se reinventeze, dacă am putea spune așa, pentru a atrage cât mai multă lume. „Eu nu neg bunele intenții ale celor care au condus teatrul până acum, dar, din păcate, realitatea este că teatrul din Constanța este o necunoscută în rândul teatrelor românești. De exemplu, pentru circuitul festivalier important din țară, pentru oamenii de teatru, Constanța este un punct necunoscut și nu ar trebui, pentru un oraș atât de mare și mai ales cu o echipă atât de bună, deci nu avem nici o scuză să devenim cunoscuți”, a adăugat Șimșensohn.

Referitor la buget, el spune că bugetul ar fi unul suficient, însă nu raportat la nevoi, ci raportat la ceea ce se întâmplă în alte teatre din țară. Drept urmare, a subliniat directorul TSC, bugetul „nu este o scuză că nu s-a făcut treabă până acum”, iar cu banii pe care îi au acum se poate face treabă bună.