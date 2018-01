"Eroul României"! Dacă n-ar fi fost împuşcat de Crăciun, în 1989, Nicolae Ceauşescu ar fi împlinit, astăzi, 100 de ani

1

Domnule Sorin Mihalache

Vreti sa ne spuneti cum adica suntem noi slugile vestului ? Poate aveti mai multe date.Eu va promit ca va tin piept la o eventuala confruntare cu dvs. pe tema asta.De exemplu, noi romanii avem la munca in vest cam 4.5-5 milioane de cetateni.Sa zicem,teoretic,ca incepand de maine "o rupem" cu slugarnicia in Vest si pe capul Guvernului se vor intoarce cele 4.5-5 milioane de someri,ca acolo sunt slugi si ca,vezi Domane,avem o economie care duduie.Ce parere aveti ? Va raspund tot eu.Daca azi se intorc in tara 4.5-5 milioane de romani,in secunda urmatoare "musculosii" astia din Guvern sau din Parlament,deputatul Mitraliera,laudarosul Dragnea personal,viteazul Ponta vor zbura prin acoperis direct in Iad asa cum a zburat si Ceausescu in decembrie 1989.Apropo,Ceausescu este bunelul,stramosul arogantului Dragnea.Cand ma gandesc la Dragnea chiar mi-e dor de Ceausescu.Si nu glumesc.Aici va dau dreptate.