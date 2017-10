Eroii monografiei Şcolii Populare de Artă au onorat lansarea cărţii „Valori ale culturii de masă în Dobrogea“

Eroii monografiei Școlii Populare de Artă au onorat lansarea cărții „Valori ale culturii de masă în Dobrogea“

Ieri, în aula Bibliotecii Județene „I.N. Roman” din Constanța au luat loc unele dintre cele mai cunoscute nume ale culturii constănțene, personalități ce au marcat în timp viața artistică și care se regăsesc acum între copertele lucrării „Valori ale culturii de masă în Dobrogea”, realizată de soții Aurelia și Ștefan Lăpușan. Aflați la cea de-a 11-a monografie, autorii au mărturisit că nu se așteptau să descopere atât de multă informație legată de Școala Populară de Arte și Meserii Constanța, dar și despre cei care i-au trecut pragul. Lucrarea apare într-un an considerat extrem de important pentru cultura constănțeană: 80 de ani de la înființarea primei școli de arte și meserii din Constanța. Instituția actuală ființează în formula oficială – Școala Populară de Arte și Meserii din 1957, prin decret al Consiliului de miniștri. În același timp se mai împlinesc 110 ani de la nașterea publicistului și scriitorului Sever Cărpinișan. „Lucrarea aceasta constituie, practic, o realizare care nu s-a mai făcut până acum. S-au descoperit niște documente atât de importante și de inedite despre care nu știa nimeni nimic. Plecând de la istoria modestă a unei instituții de cultură am descoperit rădăcini adânci”, declara pentru „Cuget Liber” Doina Voivozeanu, director de patru ani al acestei școli constănțene de artă. Cristina Tamaș, președintele filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, prezentă în prezidiu la eveniment, afirma că „autorii cărții surprind atât activitatea profesorilor de la această școală, concomitent cu activitatea lor la Teatrul Dramatic sau la Teatrul Fantasio. Se vorbește de personalități care au urmat Școala de Artă, conectate la perioada de glorie a teatrului constănțean. Spre exemplu, Ileana Ploscaru apare și ca profesor îndrumător, dar și jucând alături de Vasile Cojocaru pe scenă. De asemenea, apar în carte Margareta Pâslaru, care a cântat o perioadă destul de lungă la Fantasio, Gelu Manolache, Aurel Manolache, Jean Ionescu, Ion Focșăneanu. Școala de artă a reușit să transforme niște anonimi în persoane importante. Iar altora, chiar dacă nu au reușit să se afirme, le-a cultivat dragostea pentru frumos”. Într-o deosebită prezentare grafică, marcă a Editurii Dobrogea, car-tea se așează, în opinia cunoscătorilor, la granița dintre document și album, ea cuprinzând informații, reproduceri și fotografii care văd lumina tiparului pentru prima dată. În cuvântul său, conf. univ. dr. Florentina Nicolae, de la Universitatea „Ovidius”, afirma că „Valori ale culturii de masă în Dobrogea” propagă informații inedite despre cultura populară autohtonă și transmite un subtil sentiment de mândrie locală și dragoste pentru cultura acestui tărâm. „Școala de artă și meserii, înființată în 1957, reprezintă un moment important în cultura de masă dobrogeană. În primul rând încurajează și dezvoltă mișcarea artistică de amatori și în al doilea rând educă simțul artistic, creează deschidere pentru înțelegerea culturii în artă, face cunoscut folclorul autohton. În al treilea rând, organizează creativ timpul liber al tinerilor care, în lipsa televizorului și internetului, se implică real în manifestările culturii de masă”, a conchis foarte sugestiv universitarul. În finalul evenimentului, care s-a împletit cu un program artistic oferit de actuali elevi ai Școlii de Artă, autoarea Aurelia Lăpușan a ținut să transmită în special secției legătorie a Editurii Dobrogea mulțumiri speciale pentru felul cum se prezintă lucrarea cititorilor. De asemenea, a mai adăugat că o consideră una dintre cele mai consistente din cele 11 monografii publicate, rod al unor căutări ce s-au întins de-a lungul a doi ani. „Între aceste coperte se regăsesc cel puțin 70% din cele 6.000 de articole pe care le-am scris în 40 de ani de gazetărie, în care, ca om al locului, am încercat să simt ce înseamnă cultura locală. Poate tocmai de aceea mi-a fost și ușor să adun informații. Este o carte-document, o carte-album care cuprinde de fapt frumosul etern al culturii dobrogene”.