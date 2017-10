Epica vin în România

Trupa olandeză de symphonic metal Epica a confirmat participarea la ediția din acest an a festivalului ARTmania, ce se va desfășura în perioada 6-12 august, la Sibiu.Potrivit unui comunicat de presă citat de Agerpres, olandezii urmează să urce pe scena festivalului sibian pe data de 10 august, iar alături de ei, anul acesta vor mai concerta la ARTmania formațiile Trail of Tears și Die Toten Hosen.În acest an, trupa Epica susține un turneu de promovare a celui mai nou material discografic al trupei intitulat "Requiem for the Indifferent".Lansarea oficială a albumului urmează să aibă loc în luna martie, sub egida prestigioasei case de discuri Nuclear Blast. LP-ul conține 13 piese cu mesaje dedicate, așa cum fanii trupei s-au obișnuit deja, încercărilor prin care trec oamenii din zilele noastre, susținute de compozițiile instrumentale inconfundabile ale trupei.