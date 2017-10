Enigmele anilor ’89-’90, dezvăluite în cartea „Arta sinuciderii“

Sâmbătă, 22 august, de la ora 18, la Hotel „Rio” din stațiunea Jupiter are loc lansarea volumului „Arta sinuciderii”. Cartea este semnată de Doru Viorel Ursu și colaboratoarea sa, Ana Maria Cristina Săndulescu, care au lucrat opt ani pentru a expune cititorilor o variantă cât mai apropiată de adevăr a evenimentelor din anii 1989-1991. Lucrarea a apărut la Editura Didactica Publishing House și a fost lansată la Salonul internațional de carte Bookfest din luna mai. Amintim că Doru Viorel Ursu a fost ministru de Interne al României în perioada iunie 1990 - octombrie 1991 și, în prezent, este unul dintre avocații cei mai bine cotați ai Baroului București. De asemenea, omul politic, juristul și scriitorul Ursu are meritul de a fi „tatăl” jandarmilor și al Academiei de Poliție, deoarece el a decis reînființarea acestor instituții în timpul mandatului său de ministru. Moderatoarea manifestării este Magdalena Iacob. Lansarea de carte este organizată sub patronajul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, care va fi reprezentat de insp. gen. adj. Mihai Sorin și a Clubului Artelor „Solteris” Mangalia, din partea căruia vor participa scriitoarele Emilia Dabu și Dora Alina Romanescu.