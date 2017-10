Eminescu şi Caragiale, în proiectele scenice ale actorului Alexandru Mereuţă

Eminescu și Caragiale, în proiectele scenice ale actorului Alexandru Mereuță

Cunoscutul actor Alexandru Mereuță, colaborator al Teatrului de Stat Constanța, se gândește la publicul iubitor de Eminescu și Caragiale, pregătind, în acest sens, două spectacole bazate pe opera celor doi autori români. Astfel, actorul are în plan punerea în scenă a spectacolului „Conu Leonida față cu re-acțiunea”, montare pe care plănuiește a o realiza cu resurse minime, având în vedere perioada dificilă prin care trece instituția de cultură. Se gândește să monteze această piesă de câțiva ani, pentru a sublinia, la rândul său, rezonanța ideilor lui Caragiale în actualitatea exis-tenței. Și, pentru că actorul este un iremediabil îndrăgostit de Emi-nescu, are în plan organizarea unui recital cuprinzând câteva dintre poemele acestuia, „de o formidabilă actualitate”. Pentru ca proiectele sale să se materializeze, este, însă, nevoie de resurse materiale inerente oricărei activități scenice. Alexandru Mereuță și-a propus ca recitalul din opera lui Eminescu să fie acompaniat muzical, drept pentru care intenționează să apeleze la bunăvoința unui compozitor: „Nu fac nici un fel de paralelă cu ce a făcut cândva Ion Caramitru cu un mare solist la pian. Era un lucru foarte compatibil cu acea vreme. Acum se cere cu totul altceva, o frondă, o atitudine, un îndemn, o provocare. Și aveam nevoie de un asemenea partener în compoziție și în susținere muzicală. Încă sunt în mintea mea câteva nume. Am vrut să-l folosesc pe Capoianu, care a rămas un compozitor de valoare, însă el nu mai are nicio tragere de inimă”, arată Alexandru Mereuță. „Elanul creator, zdruncinat rău de condițiile materiale, îi paralizează pe unii în activitatea care cere sacrificii și adaptare la unele condiții. Câteodată nu mai poate omul și spune «nu mai vreau nimic». Și asta e foarte dureros”, adaugă actorul. În paralel, actorul lucrează și la biografia sa, intitulată „Câte ceva despre viața mea”, grupată pe capitole cronologice. „Nu mă grăbesc. Materialul e greu. Sunt fragmente de viață din existența mea, de o complexitate de parcă nu le-aș fi trăit eu. Referindu-mă la perioada de dinainte de război, din timpul războiului și de după război, au fost o multitudine de întâmplări, aspecte și confruntări pe care nu pot să le tratez superficial. Până la urmă, e răspunderea față de mine. Iar ca adevărul să convingă, el trebuie bine rostit, bine pus în pagină”, precizează Alexandru Mereuță.