Eminescu, recitat în nouă limbi europene

Ziua Europeană a limbii a fost sărbătorită prima dată în 2001, considerat Anul European al limbilor străine. De atunci, în fiecare an, data de 26 septembrie marchează diversitatea lingvistică, dar și beneficiile cunoașterii unei limbi străine. Învățarea acestora contribuie la înțelegerea altor popoare și culturi, fiind o modalitate de a combate xenofobia, rasismul și intoleranța. Ziua Europeană a Limbilor Străine vizează atragerea atenției elevilor asupra importanței învățării lor și, de asemenea, sensibilizează cu privire la existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa. Pe lângă afișele și panourile tematice dedicate acestui eveniment, elevii Liceului Teoretic „Ovidius" Constanța, din clasele X-XII, au sărbătorit ziua de ieri printr-un scurt moment poetic menit să scoată în evidență unitatea spirituală ce depășește barierele lingvistice. Au recitat, în fața corpului profesoral și a colegilor, din Eminescu în franceză, spaniolă, italiană, turcă, germană, rusă, portugheză și engleză, dar și în aromână, la solicitarea lor expresă. De asemenea, Editura „Oxford" a organizat un stand de carte, cuprinzând circa 500 de titluri de beletristică în limbile engleză, germană, italiană și spaniolă, manuale, etc., „Prăvălia cu Cărți" alăturându-se evenimentului. Prof. Rodica Crăciun, catedra de limbă engleză, își exprima speranța ca aceste expoziții de carte să încurajeze aplecarea elevilor către studiul limbilor moderne, dar și către lectură.