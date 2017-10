Emblema învăţământului matematic constănţean

Emblema învățământului matematic constănțean

Sala Coriolan a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” a găzduit, ieri, festivitatea de premiere a elevilor care au ocupat primele locuri la faza județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică, precum și la Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”. Olimpiada Națională de Matematică se adresează elevilor din clasele a VII-a – a XII-a și celor din clasele a V-a – a VI-a. Etapa națională se va desfășura în perioada 29 aprilie - 3 mai pentru clasele VII-XII, la Timișoara, iar pentru clasele V-VI, în perioada 30 mai - 1 iunie. Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” se adre-sează elevilor de liceu și se desfă-șoară pe patru secțiuni: l filiera teoretică: profil real, specializarea științe ale naturii l filiera teoretică: profil umanist, toate specializările l filiera tehnologică: profil tehnic, toate specializările l filiera tehnologică: profil servicii, specializarea resurse naturale și protecția mediului. Fiecare județ are repartizate pentru faza națională un număr de 16 locuri. Remarcăm prezența numeroasă a liceenilor de la colegiul-gazdă la Olimpiada Națională de matematică, din cei 20 de elevi premiați 14 fiind mirciști, antrenați de profesori recunoscuți precum Mihai Contanu, Andrei Gheorghe sau Nelu Chichirim. De altfel, aceeași participare numeroasă a liceenilor de la „Mircea” o remarcăm și la Concursul Național „Adolf Haimovici”, a cărui etapă națională se va desfășura la Iași, în perioada 16-18 mai. Dar să dăm Cezarului ce-i al… lor și să completăm și cu celelalte prezențe notabile de la Liceul Teoretic „Ovidius”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Liceul Teoretic „Traian”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și nu în cele din urmă Grup Școlar Industrial de Electrotehnică și Telecomunicații. Prezent la evenimentul din Sala Coriolan, Constantin Pătrană, inspector școlar de specialitate matematică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, afirma: „Sunteți cei mai buni dintre cei mai buni, vă așteaptă o nouă provocare și sunt convins, în virtutea laurilor pe care Constanța i-a obținut an de an, că veți dovedi, la rândul vostru, că putem vorbi de o adevărată școală de matematică în învățământul constănțean. Voi sunteți emblema noastră la nivel național și, de ce nu, și internațional”.