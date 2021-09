Elton John lansează un nou album

Superstarul pop britanic Elton John a anunţat miercuri lansarea, luna viitoare, a unui nou album intitulat „The Lockdown Sessions”', conceput în timpul perioadei de carantină în colaborare cu o pleiadă de alţi artişti, informează AFP, citată de Agerpres.Albumul cu 16 piese, care va fi lansat la data de 22 octombrie, include zece piese noi, printre care se numără colaborări cu artişti precum Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder şi Stevie Nicks. ''Ultimul lucru pe care mă aşteptam să-l fac în timp de lockdown a fost un album. Dar, pe măsură ce pandemia a progresat, au apărut proiecte unice'', a explicat Sir Elton. ''Unele dintre sesiunile de înregistrare au trebuit realizate la distanţă, prin Zoom, ceea ce evident nu mai făcusem înainte'', au spus interpretul unor hituri precum ''Your Song'' şi ''Candle in the Wind''. Alte sesiuni ''au fost înregistrate cu respectarea regulilor de siguranţă foarte stricte, lucrând cu un alt artist, dar separaţi de ecrane de sticlă'', a adăugat Elton John.Elton John îşi va lua adio de la activitatea concertistică în Europa şi America de Nord în 2022.