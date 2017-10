„Elixirul dragostei“ a avut premiera la Teatrul „Oleg Danovski“

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța a prezentat, sâmbătă, spectacolul „Elixirul dragostei”, pe muzică de Donizetti, un spectacol cu care publicul constănțean s-a reîntâlnit, într-o altă formulă, după șase ani. În interpretarea deosebită a sopranei Mădălina Diaconescu și a tenorului Ciprian Done, Adina și Nemorino și-au construit povestea de iubire trecând prin câteva etape-clișeu ale unei relații, începând cu raportul indiferență / disperare și până la deci-zia comună a celor doi de a pune punctul pe d. De la dragoste. Adina, „capricioasă și nestatornică”, îl sfătuiește pe Nemorino să iubească în fiecare zi pe altcineva, pentru ca astfel să îi treacă „nebunia” de a fi îndrăgostit de ea. Nemorino recurge, însă, la metode „alternative” de a scăpa de sentimentul copleșitor, căzând în cursa doctorului Dulcamara, care îi oferă elixirul dragostei - o sticlă de vin care îi va aduce a doua zi inima femeii iubite. Plin de speranță că sticla de Bordeaux îi va trasa drumul către inima Adinei, Nemorino așteaptă ca iubirea să-i fie, în sfârșit, împărtășită. Adina decide, însă, să se căsătorească cu sergentul Belcore, spre disperarea și mai puternică a lui Nemorino. Elixirul lui Dulcamara nu funcționează, așa că Nemorino este din ce în ce mai dezolat. Pentru că elixirul-placebo s-a terminat, el vrea o altă sticlă, dar nu mai are bani. Așa decide să intre în serviciul rivalului său, Belcore. Norocul îi surâde îndrăgostitului când moștenește averea unchiului său, veste care are un efect surprinzător pentru Nemorino: iubirea fetelor din sat. Tinerele vulnerabile, poate ușor prea lascive, în halate și papuci, sar pe acum bogatul Nemorino, care, brusc, se transformă în idolul fecioarelor. Noua poziție nu-i displace, intrând în jocul nimfelor în papuci chinezești, convins fiind de faptul că elixirul și-a făcut, în sfârșit, efectul. Impresionată de faptul că și-a vândut libertatea pentru a încerca să-i câștige dragostea, Adina descoperă că este la rândul ei îndrăgostită, și reușește să obțină eliberarea lui Nemorino. La final, Adina și Nemorino decid să se căsătorească, finalul previzibil înfățișându-i pe cei doi în plină efuziune a pasiunii. Spectacolul a adus în atenția publicului o distribuție nouă, tânără, aflată la început de drum: „Aproape toți artiștii din spectacol sunt debutanți. Sperăm să jucăm iar în aceeași formulă”, a spus Ciprian Done, care a punctat, de asemenea, rolul important pe care l-a jucat maestrul dirijor Radu Ciorei în ceea ce privește buna desfășurare a spectacolului. În același timp, Mădălina Diaconescu, mărturisește că, deși rolul a fost „și greu și ușor”, reacția publicului e „singura mulțumire”. Pe artistă o mai putem vedea evoluând în spectacolele „Văduva veselă”, „Liliacul”, „Nunta lui Figaro”, „Don Giovanni” și „Carmen”. Părerea publicului: r „Este un spectacol bun, l-am văzut în mai multe interpretări. Soliștii sunt foarte buni, în special soprana. Are și joc de scenă și voce frumoasă. Au fost unele probleme inerente unei premiere, dar în general e mai bine să nu vii la premieră” (prof. Stelian Melinte). r „Am o problemă în ceea ce privește costumele: în anii 1800, soldații nu aveau costume albe. Albul este, de obicei, culoarea marinei, iar cei din spectacol sunt infanteriști. Nu mi-au plăcut nici halatele alea, parcă sunt de aprozar” (un ofițer de marină). r „Spectacolul este impresionant. Artiștii transmit mesajul cu expresivitate maximă. A fost excepțional!”(Marinela Marin, studentă). r „Spectacolul a fost reușit, mi-a plăcut tot, de la interpretare la costume. Nu a fost plictisitor sau monoton, pentru că artiștii au pus suflet și vioiciune” (Elizabeta Udroiu, profesoară de matematică). r „Spectacolul, din punct de vedere regizoral, e la fel de bun ca și «Nunta lui Figaro». Regia a fost aerisită, bine sincronizată, însă coregrafia a fost mai slăbuță” (un fost regizor artistic). r „E prima dată când văd spectacolul, este ceva nou pentru cultura chineză. Lăsăm să ne ia prin surprindere un spectacol de operă, după care căutăm libretul pe Internet pentru a-l înțelege și mai bine. Venim aici să vedem balet și operă de câteva ori pe lună” (Guo Yong Chun, din ca-drul Consulatului Republicii Populare Chineze la Constanța). Belcore a fost interpretat de Răzvan Pap, Dulcamara s-a impus prin interpretarea lui Cătălin Țoropoc, rolul Gianettei fiind jucat de Mihaela Ionescu. Regia artistică este semnată de Ognian Draganov, scenografia de Cătălin I. Arbore, maestru de cor – Adrian Stanache, coregrafia este semnată de Fănică Lupu-Liești, asistent regie - Sandra Răsvana Cernat, maestru dirijor fiind Radu Ciorei.