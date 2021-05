Elitele Constanței! Absolvenți care au adus faima, venerând spiritul mircist

: „În urmă cu 25 de ani, am avut șansa să mă aflu, ca elev, în Colegiul Național «Mircea cel Bătrân» (CNMB), când am sărbătorit 100 de ani și îmi amintesc cu plăcere că discutam cu profesorii și cu colegii mei despre ce înseamnă să fi «MIRCIST» și cum se face că absolvenții de «Mircea» excelează indiferent de domeniul pe care și-l aleg? Acest EDIFICIU de EDUCAȚIE, însuflețit de CUNOȘTIINȚELE și CALITĂȚILE cadrelor didactice reușește să imprime tuturor absolvenților lui, pe lângă multitudinea de noțiuni, acele CALITĂȚI care clădesc omul de mai târziu. Pe lângă atmosfera extrem de plăcută de care te bucuri în acest colegiu, toți absolvenții vor învăța de la profesori trei lucruri, la fel de importante ca ideile acumulate: PUTEREA de a rezista tentațiilor; INTELIGENȚA de a face față provocărilor; MATURITATEA pentru luarea deciziilor. La împlinirea a 125 de ani, îi îndemn pe toți absolvenții să cultive valorile autentice, buna-creștere dată de CNMB și să țină viu spiritul mircist!”.„După opt ani ca «mircist», am șansa să privesc înapoi și să spun că CNMB e precum un zăcământ... din care sunt extrase și șlefuite pietre prețioase. CNMB e precum o fântână... care nu seacă niciodată. CNMB e precum un cuib... din care păsările zboară mereu mai sus și mai departe. CNMB e precum o flacără... a cărei lumină e păstrată vie peste generații”.„Pentru mine, Colegiul Național «Mircea cel Bătrân» a reprezentat locul în care am reușit să îmi depășesc zona de confort, să învăț atât lucruri teoretice, cât și lucruri practice, necesare devenirii ulterioare, locul care m-a motivat să desăvârșesc aria cercetării și apropierea de științele exacte, dar și cel în care am regăsit prieteni pe viață. Pregătirea teoretică a fost realizată într-un mod profesional, existând mereu o plăcere în a învăța și a dori să aflu mai mult, plăcere inspirată în special de doamna profesoară Dumitru Monica. Cu siguranță omul sfințește locul, iar atmosfera desăvârșită și motivantă din cadrul liceului se datorează atât profesorilor, cât și elevilor, existând o sinergie extraordinară. Visul american a devenit acum o realitate pentru mine, dar și o nouă provocare, considerându-mă în continuare un reprezentant al Colegiului Național «Mircea cel Bătrân», care poartă cu mândrie valorile însușite și le împărtășește celor din jur, împreună cu cel mai important lucru: spiritul mircist”.„A fi «mircist» nu a fost o pură întâmplare, ci un prim-pas în descoperirea carierei mele - cea de cercetător în științele vieții. Acest lucru este datorat mediului extraordinar creat în liceu, de a crește în fiecare dorința de a descoperi lucruri noi și a misiunii continue a liceului de a fi o «pepinieră de genii». A reuși să fiu elevă a liceului a fost înfăptuirea unui vis al meu și mai apoi să fac parte din panteonul șefilor de promoție este o onoare ce mi-a încununat efortul constant timp de 4 ani în care am încercat să mă ridic la înălțimea numelui «Mircea cel Bătrân». Urez Colegiului un sincer «La mulți ani», iar elevilor ce pășesc poarta acestui lăcaș să ducă mai departe tradiția acestui renumit liceu”.„Un celebru proverb chinezesc ne spune că «Profesorul îți deschide uşa. De intrat, intri singur». Acest proverb l-am auzit de nenumărate ori de la profesorii mei care, alături de colectivul de elevi foarte ambițios şi omogen, reprezintă unele din motivele pentru care CNMB merită titlul de «Liceu de Elită». Pentru mine, cei 8 ani în care am fost elev al celui mai prestigios colegiu din Constanța au reprezentat un prilej de a interacționa cu cadre didactice excepționale. De asemenea, am avut oportunitatea de a face parte dintr-o generație de elevi foarte competitivi. Încă îmi amintesc cum unul dintre aceşti profesori i-a zis mamei: Doamnă, vă rog trimiteți-l la cercul meu şi o să ajung cu el la naționale”. La vremea respectivă păreau vorbe destul de mari, dar, acum pot doar să fiu plăcut surprins de capacitatea profesorilor de la CNMB de a scoate la iveală potențialul copiilor. În cazul meu, asta a dus, printre altele, la 5 medalii internaționale de argint. Cu această ocazie țin să mulțumesc colectivului didactic de la CNMB care a avut o contribuție marcantă în dezvoltarea mea ca om”.„Pentru mine experiența de mircist a însemnat să fac parte dintr-o comunitate de prestigiu și elită. Am avut privilegiul de a fi sprijinit de niște profesori excepționali de-a lungul liceului. Mai mult, am întâlnit și colaborat cu alți elevi care m-au inspirat prin rezultatele lor. De asemenea, pe lângă olimpiade, am avut oportunitatea de a participa la diverse proiecte care m-au ajutat să mă dezvolt lateral. Nu trebuie omise prieteniile de durată pe care le-am legat între pereții acestui liceu”.„Ce a însemnat CNMB pentru mine? Locul în care am întâlnit cei mai importanți mentori din viața mea și în care am avut oportunitatea să îmi urmez pasiunile cu o libertate de neegalat. O heterotopie între spațiul unde mi-am atins potențialul academic maxim și cel în care am început să îmi formez caracterul și personalitatea. O heterotopie temporală în care tinerețea era protejată de acțiunea distructivă a timpului. Un microcosm în care am fost convins definitiv de frumusețea și incoruptibilitatea ramurilor de cunoaștere, și în care am găsit motivația să continui pe drumul academic pentru tot restul vieții”.