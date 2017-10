Elevii vor avea adrese de e-mail gratuite timp de doi ani

Ştire online publicată Vineri, 25 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Cristian Adomniței, a semnat un protocol cu o durată de doi ani cu Microsoft care prevede că elevii din învățământul preuniversitar românesc vor beneficia gratuit de adrese de e-mail furnizate, protejate și securizate de companie. Protocolul poartă numele de „Microsoft Live@edu” și a fost semnat de Adomniței, marți, la Berlin, împreună cu Michel van der Bel, vicepreședinte Public Sector Microsoft, informează Ministerul Educației. Potrivit ministerului, efectele programului se măsoară astfel: peste 10.000 de profesori pregătiți în utilizarea de bază a tehnologiei informatizate, aflați acum în plin proces de îmbunătățire a performanțelor IT, și 1.000 de profesori pregătiți în cadrul programului IT în vederea expunerii materiei la clasă într-un mod mai atractiv și interactiv pentru elevi, 120 de profesori de informatică instruiți prin programul „Introduction to Net Curriculum”. Ministrul Cristian Adomniței a precizat că, până la sfârșitul acestui an, va fi realizată informatizarea școlilor din România, ceea ce va permite șanse egale tuturor elevilor de a cunoaște și de a-și îmbogăți cultura IT.