Elevii vin cu soluţii pentru a economisi energia electrică

Elevii vin cu soluții pentru a economisi energia electrică

Timp de un an, elevii din Constanța au avut ocazia să-și pună capul la contribuție și să găsească soluții pentru a economisi energia electrică. După toată străduința lor, Enel a încheiat jurizarea regională a concursului PlayEnergy, competiția promovând conștientizarea procesului producerii energiei electrice, încurajând elevii să descopere universul energiei electrice și al științei.Tema din acest an, „Folosește-ți energia!”, a invitat copiii și adolescenții să construiască o lume ce mizează pe cunoașterea energiei electrice din prisma științifică, în viziunea lor. Simultan competiției regionale Dobrogea se desfășoară și etapa regională în zonele Banat și Muntenia. Mai mult, începând cu acest an, concursul este deschis pentru școlile și liceele din alte regiuni, inclusiv Cluj-Napoca. Câștigătorii etapelor regionale se vor confrunta în etapa națională urmând ca în luna decembrie, Enel să desemneze câștigătorii etapei naționale.Premiul întâi în cadrul competiției regionale pentru licee a fost acordat, anul acesta, elevilor coordonați de profesorul Ion Băraru de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, pentru proiectul „Surse de energie pentru zone izolate”. Pe locul al doilea s-au clasat elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, îndrumați de profesor Alexandra Barbu, pentru proiectul „TransVerde”. Locul al treilea a fost ocupat de elevii Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanța cu proiectul „Energia Eco”, echipă coordonată de profesor Carmen Bucovală.La categoria gimnaziu, premiul întâi a fost obținut de elevii Școlii nr. 12 din Tulcea, coordonați de profesor Valentina Artemis Stupineanu, pentru proiectul „O călătorie în lumea energiei: Energii la malul mării”. Pe locul al doilea s-au clasat elevii Școlii nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța, sub îndrumarea profesorului Mădălina Georgiana Jiji, pentru proiectul „Litoral”. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța a câștigat locul al treilea cu proiectul „Căsuța ecologică” realizat de un grup de elevi coordonați de profesor Doina Verdeș.