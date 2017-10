Elevii sunt scoşi de la ore şi trimişi la patinoar de pesedişti

Pe final de campanie

Elevii sunt scoși de la ore și trimiși la patinoar de pesediști

Administrația publică de la malul mării a lansat recent un program prin care mii de copii din județ vor fi învățați să patineze. Intitulată „Învățăm să patinăm”, inițiativa se adresează celor 15.000 de copii din județ care vor învăța să patineze la cele două patinoare din Constanța: Arenele Tomis I din Parcul Primăriei, incinta Cinema-tograf, și Arenele Tomis II - Palatul Copiilor Constanța (Soveja nr. 17). Până aici toate bune și frumoase, mai ales că acestor copii li se oferă și un meniu al unui restaurant cunoscut. Și totuși… Drumul către electorat e pavat cu intenții bune Ieri dimineață, prof. Tudorița Bodor, directoarea Școlii de Arte și Meserii din Dobromir, ne-a adus la cunoștință un fapt foarte grav petrecut la instituția pe care o conduce. Ca într-o conspirație secretă, toți copiii au fost anunțați de seara de către primar că a doua zi vor merge la patinoar. „Și m-am trezit azi-dimineață (joi, 19 noiembrie - n.r.) că în clase sunt câte doi-trei copii, ba chiar la Școala Văleni nu mai era nimeni. Dintr-un efectiv de 286 de elevi am rămas cu vreo 10%. Și pentru că am îndrăznit să trimit câteva cadre didactice să aducă înapoi la școală copiii, adunați în fața Primăriei unde îi așteptau autocarele, respectivii profesori au fost îmbrânciți și jigniți de către viceprimar și chiar de fiica primarului, care este eleva noastră. Am făcut reclamație și la poliție, rugându-i să întoarcă autocarele din drum, dar ni s-a spus că nu este posibil așa ceva. Consider că este o totală inconștiență, în acțiune fiind implicați și elevi de clasa a IX-a și a X-a beneficiari de burse de 140 lei, care azi au adunat șase absențe și care la 20 pierd bursa”. De asemenea, aceeași direc-toare ne-a declarat că se așteaptă din nou din partea primarului Iusein Visel la probleme cu ocazia alegerilor, pentru că în sala pe care dorește să o amenajeze se află arhiva și multe documente aparținând școlii. Dar nu vrea să accepte nicio altă clasă! Aflând de cele petrecute în județ, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a emis o notă: „Vă aducem la cunoștință faptul că reprezentanții Primăriilor Dunăreni, Aliman și Dobromir au organizat deplasări/vizite ale elevilor și cadrelor didactice în timpul activităților didactice de predare-învățare, ceea ce contravine Legii învățământului nr. 84/1995, Statutului personalului didactic și Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Conform precizărilor din data de 30 septembrie 2009, postate pe forum la secțiunea Activități extrașcolare, directorii trebuie să anunțe Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de plecare”. La Arenele Tomis, maximă fericire! Pe copii chiar nu-i interesează cine i-a adus la patinoar și care sunt implicațiile deplasării lor din timpul programului școlar la Constanța. Ei sunt foarte fericiți că pentru prima dată în viața lor pot purta o pereche de patine. Poate că a doua oară nici nu va mai exista! Ieri, la ora documentării noastre, respectiv 12,30, zeci de copii stăteau aliniați să ia în primire patinele, după care, chiar dacă habar n-aveau să alunece pe gheață, se distrau de minune ținându-se de parapeți. Alții, cuminți, la mantinelă, ne-au declarat că nu au curaj să coboare. Două mămici de la Dobromir, ne-au declarat că aveau sub… supraveghere vreo 80 de copii, „pentru că deșteapta de directoare nici nu voia să-i lase să plece. Și mai așteptăm încă un grup de 70 de copii cu alte mămici”. Am aflat de dimineață de ce nu se numărau profesorii printre ei. Cum la fel am putut afla de la trei eleve din Dobromir Vale - Ghiulgian A., Itec I. și Sevidan A. – că nu de la școală au fost anunțate de această plecare, ci primarul a venit la poartă și le-a spus. Mobilizare exemplară! În schimb, am vorbit cu două cadre didactice de la Băneasa, care ne-au declarat că directoarea știe despre ce este vorba. Contactată telefonic, prof. Ruxan-dra Ianul, ne-a declarat că miercuri, 18 noiembrie, în timp ce se afla la Constanța, la inspectorat, a fost sunată de primar că joi, 19 noiembrie, se organizează cu toți elevii o plecare la Constanța, la patinoar. „I-am rugat să mă aștepte, dar până să-mi dau acordul ei deja se organizaseră. De dimineață (joi, 19 noiembrie - n.r.) mi-am permis o remarcă la adresa primarului și a staff-ului său, și anume că astfel de ieșiri se anunță și se organizează din timp, la care dânșii mi-au răspuns că își asumă responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă. Am intervenit, totuși, în ultimul moment, schimbând listele de elevi și oprindu-i pe cei care nu meritau o așa-zisă răsplată, cu toate că sunt conștientă de suferința pe care le-am provocat-o”. Totodată, a acceptat să-i însoțească pe copii cadre didactice și să nu fie într-un haos total. Cu toate că instituția se pregătește de monitorizare externă și urmează să sosească inspecții la clasă. Am adus și la cunoștința Consiliului Județean, respectiv a purtătorului de cuvânt Cristian Moldovanu, indignarea directorilor de unități școlare de a le fi fost luați elevii din timpul orelor de școală, dar și a Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Răspunsul: „Eu știu că directorii au fost anunțați din timp de aceste acțiuni!”. Cât despre primari, am încercat să-i contactăm telefonic, dar nu s-a putut din lipsă de… semnal.