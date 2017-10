Elevii şi studenţii constănţeni fac presiuni pentru subvenţionarea transportului

Elevii și studenții constănțeni fac presiuni pentru subvenționarea transportului

Liderii studenților și ai elevilor au contestat cu vehemență Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 2010, care retrage subvenționarea cu 50% a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun, afirmând că la acea vreme se încălcau prevederile Legii 84/1995 art. 176 ce stipula clar acest drept pentru elevi și studenți.„În noua Lege a Educației Națio-nale din anul 2011, se precizează finanțarea completară din bugetele locale din sumele defalcate din TVA a acestor abonamente. În centrul universitar Iași, abonamentul pe două linii, care este 62 de lei, a fost subvenționat de Primărie 50%, apoi 20% de universitate și 30% de beneficiar. Așadar, se pot găsi soluții. În Timișoara și Cluj Napoca, de asemenea s-au găsit soluții, semn că se poate”, declara, ieri, Theodor Retevoi, liderul studenților umeciști.Acestuia i s-a alăturat cu declarații Alexandru Bajdechi, președintele Asociației Elevilor din Constanța și elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Traian”: „Noi încă din vară am sesi-zat Primăria Constanța și s-a discutat în ședința Consiliului Local din 17 iunie, după care am primit răspunsul scris prin care ni s-a explicat că nu poate fi acordată această subvenție întrucât bugetul este insu-ficient, dar se acordă unei anumite categorii de elevi. Evident că nu ne-a mulțumit răspunsul, în condițiile în care alți elevi din țară beneficiază de reduceri. La București, pentru un abonament pe două linii, colegii noștri plătesc doar 25 lei, în Timișoara abonamentele sunt gratuite, în Cluj Napoca, ieri (miercuri, 8 ia-nuarie - n.r.), primarul a anunțat că elevii vor beneficia de abonament gratuit pe două linii. Este posibil ca municipiul Constanța să nu fie singurul în care sunt probleme de acest fel. I-am expus directorului RATC, Ovidiu Tănase, situația și ne-a răspuns că banii sunt la Primărie, de unde ar trebui să-i primească. Am redactat o cerere prin care am solicitat Primăriei să respecte legea. Primăria are 30 de zile termen de răspuns, iar în cazul în care nu vor soluționa problema noastră, vom merge în instanță. Am notificat faptul că HCL nr. 17 din 2004 este nelegală, în condițiile în care discriminează elevii, încălcând astfel legea care spune că toți elevii trebuie să beneficieze de această reducere. Ne referim la acei elevi ale căror familii beneficiază de subvenție la căldură și care au și scutire pe transportul în comun”.v v vPentru a afla poziția oficială a Primăriei municipiului Constanța, l-am contactat pe Decebal Făgădău, viceprimar, care a declarat: „Până la ora 15, când am plecat de la birou, nu am primit nicio solicitare oficială în acest sens. Când o vom primi, se va răspunde în termenul legal prevăzut de 30 de zile”.