Elevii şi profesorii vor vacanţe mai lungi. Când începe şcoala, la toamnă

Elevii și profesorii vor vacanțe mai lungi. Când începe școala, la toamnă

În premieră pentru învățământul românesc, Ministerul Educației Naționale a cerut părerea părinților, elevilor și cadrelor didactice privind structura anului școlar următor.Timp de șapte zile, toți cei care au dorit au putut să își exprime opinia despre când ar trebui să înceapă școala la toamnă și câte săptămâni de vacanță ar trebui să aibă elevii. Așa cum era de așteptat, mai mult de trei sferturi din cei care au răspuns la chestionarul Ministerului Educației au zis că școala ar trebui să înceapă pe 17 septembrie, câștigând astfel o săptămână în plus la vacanța de vară. Iar mai mult de jumătate consideră vacanța între cele două semestre școlare absolut obligatorie.„Dorim să vedem ce au de spus și ceilalți, nu să hotărâm noi de capul nostru. Pentru că, în funcție de vacanțe, se organizează și turismul, programul familiilor, deci trebuie să ținem cont de mulți factori atunci când stabilim structura anului școlar”, a declarat ministrul Educației, Liviu Marian Pop, săptămâna trecută, la Constanța.Cele cinci întrebări incluse în chestionar vizau obținerea și agregarea unor opinii referitoare la durata minimă a noului an școlar, data de începere a acestuia, durata vacanțelor de iarnă și de primăvară, Paște și oportunitatea păstrării sau eliminării vacanței intersemestriale.Astfel, în ceea ce privește data la care ar trebui să înceapă anul școlar 2018 - 2019, 76,95 % dintre respondenți, adică 29.423 de persoane dintr-un total de 38.239 de persoane care s-au pronunțat pe acest subiect, au indicat ziua de luni, 17 septembrie 2018. Pentru data de 10 septembrie au optat 17,57%, iar 5,49% au indicat alte variante.Trei săptămâni de vacanță!În privința vacanțelor școlare de iarnă și primăvară/Paște, opiniile sunt majoritar conturate în favoarea unei perioade de trei săptămâni în ambele cazuri: 71,81%, mai precis 27.463 de persoane (dintr-un total de 38.245), au indicat acest interval ca fiind optim pentru vacanța de iarnă, respectiv 52,02% - adică 19.835 dintre cei 38.126 de respondenți - s-au orientat către o vacanță de primăvară/Paște cuprinsă între 20 aprilie și 5 mai 2019. De asemenea, 22.732 de persoane (59,50%) dintre cele 38.208 care au răspuns, consideră că vacanța intersemestrială este obligatorie.La fel de previzibil a fost și răspunsul privind câte săptămâni ar trebui să aibă anul școlar următor. 19.457, adică 50,85% dintre cei 38.262 de opinenți pe această temă sunt de părere că anul școlar 2018 - 2019 trebuie să aibă cel puțin 34 de săptămâni. Alte două variante avansate (35 și 36 de săptămâni) au întrunit 31,35%, respectiv 13,16% din răspunsurile exprimate.„Rezultatele generate în urma completării acestui chestionar vor fi luate în calcul în procesul de fundamentare și aprobare a ordinului de ministru privind structura noului an școlar”, a mai spus ministrul Pop.