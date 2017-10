Elevii şi părinţii, în stare de şoc: Examen de admitere la liceu. Directorii salută iniţiativa

Propunere ce poate deveni realitate

Elevii și părinții, în stare de șoc: Examen de admitere la liceu. Directorii salută inițiativa

Poveste mai veche, lăsată oarecum în așteptare, ideea reintroducerii admiterii în liceu a fost repusă în discuție și week-end-ul trecut la întâlnirea ce a avut loc la Guvern între liderii sindicatului din învățământ și Comisia de dialog social.Ieri, Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, declara pentru „Cuget Liber”, că pe agenda discuțiilor de la Guvern s-au aflat problema pensionării la cerere, decontarea navetei, eliminarea costului standard, chestiunea salarizării celor 50.000 de persoane din sectorul nedidactic, care indiferent de vechime sunt plătite la fel.„Nu am intrat în amănunte, pentru că este foarte mult de discutat, dar am propus ca în noul proiect al Legii educației să fie prevăzută și reintroducerea admiterii la liceu”, a mai declarat Hancescu.O nouă întâlnire între partenerii sociali și reprezentanții Guvernului va avea loc la finalul lunii mai.„Actuala admitere este în defavoarea elevului“Și pentru anul școlar 2015-2016, admiterea în liceu este prevăzută a avea loc printr-un algoritm ce ia în calcul 25% mediile din cei patru ani de gimnaziu și 75% media de la Evaluarea națională.Dacă până nu de mult părerile erau împărțite între directorii liceelor constănțene, unii considerând că reintroducerea admiterii ar defavoriza elevi buni care, din cauza emoțiilor, ar putea rata șansa unui loc la un liceu bun, ieri am înregistrat noi opinii.Directorul adjunct al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, prof. Gheorghe Moraru declara că Alianța Colegiilor Centenare a propus de multă vreme un alt gen de admitere.„Ideea noastră era de a micșora ponderea mediilor din gimnaziu și a Evaluării Naționale la 70% și adăugarea unui examen susținut la liceu, dintr-o disciplină de specialitate. Astfel, avem ocazia să ne selectăm viitorii elevi, chiar dacă părinții ar comenta apariția a încă unui examen”, a mai spus prof. Moraru.Pe de altă parte, prof. Camelia Ciurescu, directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, afirma că actualul sistem de admitere este în defavoarea elevului, întrucât acel 25% îi obligă pe copii la un efort sus-ținut în mod egal și pentru materii precum muzica, educația fizică sau desenul.„Ceea ce vor sindicatele acum este de fapt o propunere, un proiect mai vechi al Ministerului Educației Naționale, pentru care ni s-a cerut și nouă opinia. Consider că ar fi în egală măsură necesară o Evaluare națională sau o admitere la liceu, dar cu o modificare, în condițiile în care unii elevi urmează filiera vocațională”, adaugă același interlocutor.Și prof. Anamaria Ciobotaru, directorul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, împărtășește opinia colegilor săi, fiind de părere că o admitere la liceu ar fi o variantă mai fericită decât ceea ce se întâmplă acum.„Repartiția computerizată nu e cea mai reușită formulă de admitere, din cauza notelor din gimnaziu, iar o viitoare admitere trebuie discutată serios, pentru că ea trebuie să țină cont de profilul fiecărui liceu”, a conchis prof. Ciobotaru.Un lucru este cert: reintroducerea admiterii în liceu ar fi un proces de lungă durată, care ar trebui să trieze, dar nu să dezavantajeze elevii. La un moment dat, circulau zvonuri cum că din 2016 va dispărea și acel 25% media din gimnaziu și că admiterea la liceu se va face numai pe baza mediei de la Evaluarea Națională. Ceea ce ar fi mai mult decât avantajos pentru mulți elevi care acum aleargă disperați pentru note mari la materii pe care nu dau doi bani.