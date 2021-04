Elevii şi părinţii cer mai multe zile de şcoală. Anul şcolar ar putea începe la 1 septembrie

„An de an, structura anului școlar este dezbătută la nivelul Ministerului Educației, fapt care generează, la nivelul opiniei publice, nenumărate neînțelegeri: vrem vacanță mai lungă pentru a salva economia pe timp estival, elevii nu pot merge la școală vara, pentru că unitățile de învățământ preuniversitar nu sunt dotate cu sisteme performante de aerisire, aer condiționat, elevii nu pot merge la școală iarna, pentru că unitățile de învățământ preuniversitar nu sunt dotate cu calorifere și aparate de încălzire. În tot acest peisaj, elevii sunt cei mai dezavantajați, în toată această dezbatere, interesul superior al copilului (respectarea dreptului la educație de calitate) pare a fi subordonat altor interese”, susţin semnatarii apelului.



Aceştia solicită iniţierea unui proiect legislativ prin care să se reglementeze un număr minim de zile de şcoală într-un an calendaristic, mai mare decât 165, câte sunt în acest an şcolar, extinderea programului de educaţie remedială şi pe perioada vacanţei de vară, dar şi începerea cursurilor pentru anul şcolar 2021 – 2022 pe 1 septembrie 2021.



Programă schimbată





„Ştim că solicitarea prelungirii anului şcolar – cel mai scurt din Europa, se pare – va aduce nemulţumirea unor părinţi şi profesori. Unii spun, pe bună dreptate, că este nevoie de o schimbare de curriculum, adică «programă» şi planurile cadru. Recunosc, este o idee corectă, dar cred că un punct de vedere obiectiv ar lua în calcul şi prelungirea anului şcolar. Nu cu mult, dar măcar două săptămâni ar fi un mare plus. Două săptămâni de-a lungul celor 13 ani de studiu ar însemna 26 de săptămâni, cu 7 – 8 săptămâni mai puţin decât un an şcolar”, consideră preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, Iulian Cristache.





Reprezentanţii elevilor susţin că este nevoie de o repartizare echilibrată a vacanţelor, astfel încât semestrele şcolare să fie aproximativ egale, dar şi de asigurarea unor condiţii adecvate de învăţare, pe parcursul unei zile. „În acelaşi timp, nu doar numărul de zile este important, ci şi structura fiecărei zile, câte ore durează procesul didactic, dacă elevii au acces la pauze mari, la activităţi sportive, în aer liber, la masă caldă (de aceea primarii ar trebui să se implice mai mult în administrarea şcolilor şi să dea dovadă de responsabilitate)”, se arată în apelul transmis autorităţilor.





De asemenea, se cere ca elevii din învăţământul profesional şi tehnologic să nu mai fie discriminaţi prin faptul că pentru ei anul şcolar este mai lung. „Este necesar ca perioada lor de practică să fie parte din anul şcolar valabil pentru toţi ceilalţi liceeni, pornind de la principiul că învăţământul tehnic şi profesional ar trebui să fie mai aplicat şi mai puţin teoretic, mai ales în perspectiva aplicării unor noi planuri cadru pentru liceu”, mai spun organizaţiile şi asociaţiile de elevi.





Coaliţia „Mai multă şcoală pentru copiii României” a lansat, săptămâna trecută, un apel către Guvern, Ministerul Educaţiei, dar şi decidenţii politici, în care cer măsuri pentru garantarea unui număr minim de zile de şcoală într-un an calendaristic. Solicitarea vine în condiţiile în care România are cel mai comprimat an şcolar din Uniunea Europeană. Apelul este semnat de asociaţii ale elevilor din mai multe judeţe, inclusiv Constanţa, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, dar şi de către organizaţiile Salvaţi Copiii şi World Vision.