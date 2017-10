Elevii se întorc la cursuri. Iată STRUCTURA anului şcolar 2014-2015

Elevii se întorc la cursuri. Iată STRUCTURA anului școlar 2014-2015

Marţi, 30 Decembrie 2014.

Elevii vor vor reveni la cursuri luni, 5 ianuarie, după vacanța de iarnă, conform structurii anului școlar 2014-2015. Anul școlar are 177 de zile de cursuri și 34 de zile de vacanță, fără cele din vacanța de vară.Anul școlar 2014-2015 este structurat, ca și cel în curs, pe două semestre.Semestrul I va avea cursuri în perioadele luni, 15 septembrie - vineri, 19 decembrie și luni, 5 ianuarie - vineri, 30 ianuarie.În perioada 1 - 9 noiembrie, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță.Vacanța de iarnă a început sâmbătă, 20 decembrie și se va încheia duminică, 4 ianuarie, iar cea intersemestrială va fi între 31 ianuarie și 8 februarie, scrie Mediafax.Semestrul al II-lea va începe luni, 9 februarie, și va fi întrerupt de vacanța de primăvară, programată între 11 aprilie și 19 aprilie. Cursurile se vor relua în 20 aprilie, anul școlar urmând să se încheie la 19 iunie.Vacanța de vară de dinaintea anului școlar 2015-2016 va fi între 20 iunie și 13 septembrie.Conform aceluiași proiect de calendar, săptămâna 6 - 10 aprilie din semestrul al doilea va fi dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!".Tezele din semestrul I al anului școlar 2014-2015 se susțin, de regulă, până la 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al II-lea, până la 22 mai 2015.Potrivit Mediafax, conform calendarului, anul școlar 2014-2015 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Excepție fac clasele terminale din învățământul liceal, pentru care anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. De asemenea, cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai 2015, iar pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015.