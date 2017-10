Elevii se dezic de protestul profesorilor. "Nu sacrificaţi o întreagă generaţie!"

5

elevii isi depasesc profesorii

Elevii au toate motivele de a se dezice de protestul profesorilor.Educatia se face cu continuitate , cunostintele se transmit cu mult tact pedagogic si etica profesionala si nicidecum in functie de salariu pe care-l ceri marit la jumatatea anului de invatamant.Domnu profesor ,daca s-a angajat pentru aceasta sarcina in mod sigur ,la inceput a avut cunostinta cu ce salariu va fi retribuit.Daca vrea sa protesteze o poate face in vacante.Altfel ar fi ca si cand ar pilota un avion iar aproape de destinatie refuza sa mai coboare fara marirea de salariu.Ne poate spune cineva,nr de zile al unui an scolar si cate ore pe saptamana are de predat elevilor?