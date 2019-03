Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” - virtual reality pe coasta dalmată a Croației

Încă din luna septembrie 2018, la Școala Gimnaziala Nr.38 ”Dimitrie Cantemir” se derlulează proiectul ERASMUS+ KA2 EURO-TIK - The use of modern information technologies for teaching mathematics and natura sciences, reunind parteneri din Polonia, Croația, Islanda și România, care își doresc îmbunătățirea calității actului educativ din școli prin utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în timpul orelor de curs, precum și în cadrul activitaților extrașcolare, având ca finalitate eficientizarea inserției europene pe piața muncii.







În perioada 17 – 23 martie 2019 a avut loc a doua mobilitate a proiectului, la Sibenik în Croația, la Școala „Juraj ©iŸgoriæ”. Școala are aproximativ 400 elevi cu vârste cuprinse între 7 – 15 ani și 40 de cadre didactice. Elevii din Croația învață informatica începând cu clasa a treia, acest aspect fiind corelat cu competențele secolului XXI. Multe din activitațile extracuriculare se refera la robotică, realizarea de filme tematice, activitați pe platforme educative.







Echipa României a fost reprezentată de elevii claselor a VII-a din școala noastră: Bilal Melisa Aylin, Petre Alexandra, Rusu Sabina Elena, Barleanu Victor Ștefan, Târziu Mihai Andrei, Vulcan Călin Mario, Paraschiv Răzvan –Andrei, Vasiliu-Dobre Arina Ioana, însoțiți de două cadre didactice: director, prof. dr. Iris Sarchizian, membru în proiect, și de coordonatorul de proiect, prof. dr. Laura Mariana Popa. Principalele obiective din cadrul acestei mobilități au fost: creșterea utilizării tehnologiei moderne în matematică și științe ale naturii, implementarea metodelor, procedeelor și formelor de educație moderne în domeniul IT, precum și îmbunatatirea abilităților cognitive și analitice ale elevilor, prin prisma jocurilor educative bazate pe aplicațiile Learning Apps, Scratch, Thinglink, Power point și Kahoot. Alături de aceste aspecte deosebit de importante și motivante pentru învățare, mobilitatea a urmărit dezvoltarea competențelor de comunicare, spirit antreprenorial, abilitatea de a învăța unii de la alții, învațarea prin descoperire, gestionarea managementului timpului, munca în echipă, toleranța, empatia în grupul internațional. Un moment deosebit de important al colaborarii internaționale a fost reprezentat de întâlnirea cu primarul din Sibenik, care a prezentat succint importanța istorică și economică a zonei și a subliniat deschiderea autorităților către cooperarea internațională.







Activitățile din cadrul școlii au alternat cu activitățile în aer liber, elevii s-au orientat folosind aplicații Google maps și au folosit aplicații Virtual reality în muzeele vizitate, descoperind forme de relief deosebit de inedite, precum și ecosisteme naturale, fiind deosebit de impresionați de unicitatea Parcului Național Krka, de cascadele spectaculoase și fenomenele naturale de formare de travertin în jurul copacilor, precum și de flora și fauna zonei. Harțile interactive au dus la o căutare de comori naturale care s-a încheiat la Centrul de cercetări marine Ruđer Bočkoviæ, unde elevii au descoperit viețuitoarele din Marea Adriatică, precum și impactul poluanților asupra faunei din zona estuarelor râului Krka.







Științele naturale s-au îmbinat perfect cu istoria străveche a coastei dalmate a Croației, gazdele ghidând ireproșabil elevii prin fortărețele și cetățile așezate strategic între ape sau pe culmile munților, desenând adevărate tablouri de pus în ramă. Am vizitat centrul istoric al orașului Skradin, biserica Sf. Maria, unde ne-a întampinat corul bisericii, care ne-a încântat auzul cu deosebitele cântece bisericești croate.







Pentru a ajunge la fortăreața Sf. Nicolae, situată pe insula Ljuljevac, ne-am deplasat pe un podeț deasupra apei de azur și am putut observa algele și tipurile de scoici specifice Marii Adriatice.







Încărcat de istorie pură, Palatul lui Dioclețian, din orașul Split a reprezentat un alt obiectiv deosebit, ce a relevat echipelor implicate în proiect reședința imperială fortificată, construită pe coasta Dalmației, unde împăratul roman și-a petrecut viața după abdicarea sa, în anul 305.







Beneficiarii proiectului au avut parte, de asemenea, de matematică aplicată în minunatul muzeu al bărcilor din localitatea Betina, precum și de biologie aplicată în spectaculoasa peșteră Vranjaèa în orașul Kotlenice, putând admira minunățiile naturii sculptate în stanci, stalacmitele și stalactitele.

Acestă experiență încărcată de peisaje și locuri încântătoare a reprezentat pentru elevii noștri una deosebită și intensă, fiind găzduiți de familiile elevilor croați și, astfel, au putut lega prietenii pe viață, luând contact direct atât cu obiceiurile localnicilor, cât și cu imensa zestre culturală. Săptămâna s-a încheiat cu competiții sportive amuzante (fuga în sac, fuga cu oul în lingură, joc de baschet pe terenul de baschet denumit după celebrul DraŸen Petroviæ) și cu festivitatea de decernare a certificatelor de participare.

Rusu Sabina, elevă în clasa a VII-a D, a concluzionat: Un cuvant cu care aș putea descrie toată această experiență ar fi “uimitor” datorită locurilor pe care le-am văzut și datorită oamenilor pe care i-am cunoscut. Aceasta experienta a fost unică!