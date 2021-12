Elevii Școlii „Gheorghe Țițeica” dovedesc o implicare deosebită în proiectele școlare

Anul 2021 se încheie pentru elevii de la Școala Gimnazială Nr.30 „Gheorghe Țițeica” prin implicarea în diferite proiecte, care vizează atât domeniul activităților școlare, cât și al celor extrașcolare, după cum informează prof. Veronica Hagi, consilier de imagine al acestei unități de învățământ.La începutul lunii decembrie, elevii clasei a IV-a A, coordonați de prof. înv. primar Marioara Pelican, au finalizat proiectul „Marea Neagră, minunea României”, prin care și-au propus să pună la dispoziția tuturor celor interesați un material prezentat într-o abordare integrată : geologie, biologie, economie, turism, artă. Școlarii și-au asumat roluri de „cercetători” în diferitele domenii enumerate anterior și au punctat unicitatea Mării Negre din perspectiva domeniului pentru care au căutat informații. Apoi au prezentat datele culese ca niște mici profesori, realizând un material didactic interesant și inedit, care poate fi vizionat urmând link-ul https://www.youtube.com/watch?v=JedlKPLGDnQ . „Multe dintre misterele Mării Negre le-am deslușit în cadrul acestui proiect. Și mai multe rămân de cercetat în continuare. Sper că am sădit în sufletul copiilor nu numai curiozitatea, dorința de a ști mai multe, ci și curajul de a se avânta pe tărâmul cunoașterii.”, ne-a declarat coordonatoarea activității.Pe parcursul întregii luni, toți elevii au școlii au fost implicați în trei mari activități de voluntariat prin care au dovedit cât de puternică este comunitatea din jurul instituției școlare constănțene. Astfel, în zilele de 6 și 7 decembrie, cei 31 de copiii din Centrul Social „Sf. Andrei" din Negru-Vodă, au primit cadouri cu produse care să le fie de folos și care să le aducă o mică bucurie. Apoi, în săptămâna imediat următoare, la inițiativa Asociației de Părinți din Școala „Gheorghe Țițeica” și în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, bunicii din Căminul pentru persoane vârstnice de pe strada Unirii au primit o bucurie sub forma unor cadouri care să le însenineze sărbătorile și a unor vorbe frumoase care să le aline sufletul. Atât bunicii, cât și copiii de la Negru-Vodă au primit și scrisori de la elevi, prin care mulți și-au exprimat dorința de a-i cunoaște și de a ține legătura. În sfârșit, 103 copii aflați în tratament oncologic în Spitalul Județean „Sf.Andrei” Constanța au primit jucării care să îi înveselească, activitatea fiind derulată prin fundația „Dăruiește aripi!”. Doamna prof. Georgeta Buzgaru, inițiatoarea proiectului „Dăruind, vei dobândi!”, sub egida căruia sunt reunite toate aceste acțiuni ale Școlii „Gheorghe Țițeica”, a menționat că „toți elevii școlii sunt deosebit de implicați atunci când este vorba despre activități caritabile. În jurul lor sunt familii dornice să ajute și să își formeze copiii spre a fi oameni buni, generoși, sensibili la nevoile aproapelui aflat în suferință. Este o onoare ca în fiecare an să ducem la bun sfârșit aceste acțiuni.”În final, în ziua de 21 decembrie 2021, a avut loc a doua activitate din cadrul parteneriatului cu Scoala Specială Nr. 1 București, reprezentată de 50 de participanți, alături de voluntari de la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București. Intitulată „Daruri de la Moș Crăciun” și coordonată de prof.înv.primar Alina Nedelcu, prof. Elena Stamin și prof. Ramona Stănescu, activitatea a adus alături de participanții sus-menționați, în mediul on-line, 400 de elevi de la „Gheorghe Țițeica”. Copiii au participat la jocuri interactive și au realizat un globuleț pentru bradul de Crăciun. Elevii s-au bucurat să se revadă cu colegii lor din București, iar la final și-au urat, printre altele, ca Moșul să le aducă sănătate și finalul pandemiei, pentru ca viața să își reia cursul ei normal. „Dacă pot spune așa, pandemia a adus și lucruri bune. Sună bizar, poate, dar astfel de activități, în care să punem laolaltă sute de copii din orașe diferite, nu ar fi fost posibile acum doi ani. Dezvoltarea tehnologiilor și a aplicațiilor de tip video conferință permit astăzi derularea unor întâlniri cum nu ne-am fi gândit că putem face acum puțină vreme.”, mărturisea Alina Nedelcu, directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica”. „Valoarea educativă a acestor acțiuni este imensă. Pentru toți elevii din școala noastră, luna decembrie este una în care încercăm să fim mai buni, mai empatici la suferințele semenilor, mai darnici.”, a mai adăugat dumneaei.