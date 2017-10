Elevii români, olimpici la informatică

Joi, 16 August 2012.

Două medalii de aur, una de argint și una de bronz. Toate au fost câștigate de olimpicii juniori la informatică din acest an, menționează Mediafax.ro. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a anunțat astăzi numele câștigătorilor. Medaliile de aur au fost obținute de Paul Andrei Gramatovici (elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" din București) și Costin Andrei Oncescu (clasa a VI-a la Colegiul Național "Dinicu Golescu" din Câmpulung Muscel, județul Argeș).Palmaresul României la acest concurs a fost completat de medalia de argint, care a revenit unui elev al Colegiului Național de Informatică din Piatra-Neamț și de cea de bronz, care a fost luată de un elev al Școlii cu clasele I-VIII nr. 56 "Jose Marti" din București, menționează Mediafax.ro.Olimpiada Balcanică de Informatică de Juniori, ajunsă la a șasea ediție, s-a desfășurat în Macedonia, la Ohrid, între 9 și 15 august.La ediția din acest an au participat peste 50 de concurenți din 10 țări.