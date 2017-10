Elevii prezintă idei de afaceri folosind spaţiul virtual

Elevii prezintă idei de afaceri folosind spațiul virtual

Ştire online publicată Vineri, 19 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, începând cu ora 13, Liceul Teoretic „Ovidius” găzduiește competiția Skills@Work Challenge ediția 2010. Desfășurat pe platforma Microsoft Live Meeting, evenimentul are loc simultan în orașele Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța. Această tehnologie le va permite celor peste 250 de elevi participanți din orașele menționate să comunice cu juriul aflat în București și să își prezinte ideile de afaceri într-un spațiu virtual în care distanța nu are importanță. Liceul Teoretic „Ovidius” a fost ales întrucât este o instituție cu tradiție în educația economică și antreprenorială. Constanța va fi reprezentată de zece echipe de elevi din liceul-gazdă, Grupul Școlar Industrial „Gheorghe Duca”, Grupul Școlar Industrial de Electrotehnică și Telecomunicații, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Colegiul Tehnic Energetic. Juriul este format din reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, JA Romania, British Council și companiei Microsoft. Echipa câștigătoare a fazei locale din fiecare dintre cele cinci locații va participa la etapa națională a competiției care are loc în București, în data de 27 februarie. Câștigătorii finalei naționale vor reprezenta România la finala europeană „Innovation Expo” care are loc la Belgrad în perioada 21-25 aprilie. Skills@Work Challenge este o competiție internațională care se derulează în 10 țări europene și reunește elevi din învățământul tehnic și de specialitate pentru a găsi soluții creative la o problemă dată. Proiectul este dezvoltat la nivel regional de Junior Achievement și British Council.