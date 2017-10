În septembrie,

Elevii medgidieni merg la vot

Nu este vorba despre alegerile electorale, ci despre selectarea unor anumiți elevi în vederea formării unui nou Consiliu al Tinerilor. „Este necesară alegerea unui nou consiliu deoarece actualii membri au absolvit liceul și s-a hotărât ca fiecare mandat să nu dureze mai mult de un an, pentru că cei mai mulți elevi aleși sunt din clasele terminale", a declarat, pentru „Cuget Liber", purtătorul de cuvânt al Primăriei Medgidia, Alina Vlădușel. Începând de anul acesta, în primele luni din semestrul întâi, se vor organiza alegeri în toate școlile și liceele din Medgidia, toți elevii fiind așteptați să treacă pe la urnele de votare să-și exprime votul. Demarat de către Primăria Medgidia în urmă cu mai bine de un an, programul „Oferiți tinerilor alternative pozitive" are ca obiective principale promovarea participării tinerilor la decizia publică în problemele care îi privesc. Astfel, s-a constituit un Consiliu al tinerilor asemănător cu cel al copiilor care funcționează în Medgidia de patru ani. Unul dintre proiectele susținute de membrii Consiliului Tinerilor se numește „Oameni de succes", iar inițiatorii vor să aducă față în față tineri și personalități din Medgidia. Un alt proiect care se află în desfășurare constă în convingerea oamenilor să doneze cărți. Proiectul se numește „O carte pentru fiecare" și se încearcă creșterea fondului de carte de la biblioteca din satul Valea Dacilor.