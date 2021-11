Elevii Liceului „Ovidius” au construit un microsatelit şi l-au ridicat în aer

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul evenimentului internaţional „Belt and Road Teenager Maker”. Iar realizarea microsatelitului a fost posibilă cu sprijinul colegilor lor de la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud, care le-au oferit un kit cu dispozitive electronice. De asemenea, acesta include şi o cameră video pentru filmări la mare altitudine, dar și un balon. Din echipamentele puse la dispoziție, elevii Vlad Constantin Bolocan, Alesandro Ștefan Neacşu, Alin Florin Badea, Ioana Ionița Mitran, din clasa a XI-a C, îndrumați de către profesor de fizică Mihaela Ramona Poteră, au asamblat CubeSat-ul. Acesta este un microsatelit cu balon captiv, asemănător unui microsatelit real în procent de 95%. La finele săptămânii trecute, dispozitivul a fost ridicat la 200 metri altitudine, în incinta aerodromului de la Tuzla. Microsatelitul a filmat de la mare altitudine și a colectat date despre poziție, temperatură, umiditate, presiune etc.





Belt and Road Teenager Maker Camp” este un eveniment organizat de Asociația Chinei pentru Știință și Tehnologie (CAST) și Ministerul Științei și Tehnologiei din Republica Populară Chineză. La eveniment participă elevi din peste 50 de țări și regiuni. Evenimentul oferă elevilor oportunitatea de a coopera cu cei mai buni de vârsta lor la nivel internațional, de a împărtăși idei și de a studia cunoștințe din domeniul științelor și tehnologiilor. Țările participante au primit Kit-uri pentru construcția de microsateliți denumiți CubSat, și invitații la activități online.

