Elevii Liceului „Nicolae Bălcescu” din Medgidia continuă proiectele Erasmus+

La finele lunii februarie, proiectul KA2 Remember the past for a common future a prilejuit întâlnirea pe platforma wonder.me a 80 de elevi din România, Norvegia, Polonia, Germania, Belgia şi Spania care au dezbătut aspecte legate de istoria comună a ţărilor europene, de situația actuală și de găsirea unor soluţii, pentru ca, în viitor, Europa să își redescopere autenticele valori.





Miercuri, 3 martie, în cadrul proiectului KA2 Natural soaps scientist, elevi din România, Italia, Spania şi Grecia au reluat dezbaterile privind modalitățile în care economia poate contribui la dezvoltarea durabilă și cum adolescenții se pot adapta eficient la societatea concurențială actuală. S-au reluat vechi prietenii, s-au făcut noi cunoștințe, într-o atmosferă cu adevărat europeană.





Joi, 4 martie, a avut loc o întâlnire a echipelor de implementare din proiectul KA2 Coding all together, coordonat de liceul din România. „În această întâlnire a fost prezentat raportul intermediar și au fost regândite activitățile din cel de-al doilea an al proiectului. Profesorii din România, Turcia, Spania, Croația și Lituania au convenit să nu renunțe la nicio activitate a proiectului, urmând ca ele să fie reprogramate”, a precizat directorul Liceului „Nicolae Bălcescu”, prof. Elena Nechita.





Deși este pandemie, elevii și cadrele didactice ale Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia nu au întrerupt contactele educaționale cu partenerii lor europeni. Astfel, în ultima perioadă au fost derulate trei activități în mediul virtual, în cadrul a trei proiecte Erasmus+.