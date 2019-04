Elevii Liceului "Lucian Blaga", vizitaţi de profesori din Spania

Elevii Liceului "Lucian Blaga", vizitați de profesori din Spania

Liceul Teoretic „Lucian Blaga“ din Constanța a avut, timp de patru zile, oaspeți din cadrul programului de mobilitate Erasmus+ „Our cultures embrace Europe“. Scopurile activităților din proiect au vizat îmbunătățirea abilităților lingvistice în limba engleză și franceză și cunoașterea și înțelegerea organizării sistemului educațional din România.Directorul instituției de învățământ, prof. Iuliana Linea, a primit delegația din Spania, de la școala CEIP Jose Maria del Moral de Tomelloso, formată din profesorii Andrea Torres Moreno, Isabel M. Gento Lozano și Mihaela Angelescu.Profesorii din Spania participanți la activități au avut ocazia să intre în contact direct cu un alt sistem de învățământ, să îl compare cu cel propriu, să împărtășească idei, opinii, exemple de bună practică, să participe la ore de curs alături de profesori și elevi de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.Apoi, delegația iberică a asistat la orele de limbă română și matematică, desfășurate la clasa a III-a. Două zile au fost alocate cursurilor de limbă franceză și limba engleză cu clasa a V-a. De asemenea, în fiecare zi, profesorii Andrea Torres Moreno și Isabel M. Gento Lozano au prezentat, fiecărei clase asistate, instituția de învățământ din Spania unde predau.Programul de mobilitate la Liceul „Lucian Blaga” s-a încheiat cu o activitate transdisciplinară care a presupus scrierea de scrisori de către elevii români pentru elevii din Spania, sub îndrumarea Iulianei Linea și Andreei Anastasoaie.„Am observat alte metodologii în predarea diferitelor domenii. Liceul Teoretic «Lucian Blaga» este un centru care are multe caracteristici cu al nostru, elevii săi învață aceleași limbi ca noi: engleză și franceză. Am putut aprecia, după ce am participat la cursurile lor, că există o diferență notabilă între învățarea celor două limbi, deoarece engleza este învățată din primul an, iar limba franceză este implementată mai târziu. În orice caz, elevii au fost foarte interesați de prezentări și de cunoașterea școlii noastre din Spania. Elevii români ne-au oferit flori ca un semn de respect și admirație față de profesia noastră. Un mare gest!”, au declarat cele două profesoare din Spania, alături de Mihaela Angelescu, cea care dezvoltă programul românesc în orașul Tomelloso.Madlena CĂLUGĂREANU