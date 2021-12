Elevii Liceului „Ion Bănescu” inițiați în concepte de programare

Hour of Code un eveniment de amploare, desfășurat în perioada 6-12 decembrie la nivel internațional, dorește promovarea în rândul elevilor, cadrelor didactice și comunității locale, a ideii de programare.Obiectivul campaniei Hour of Code este de a atrage toţi elevii din România de la grădiniţă până la facultate şi profesorii, indiferent de pregătirea pe care o au, să participe la un eveniment de o oră, în care să se evidenţieze faptul că programarea nu este complicată.Elevii Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia s-au alăturat acestei idei și în acest an sub îndrumarea director Barabaș Virginica, a director adjunct Vasilescu Roxana și a profesoarelor Șargu Rodica și Șemședin Daniela, elevii au parcurs tutorialele special create pentru a-i învăța concepte de programare de bază într-un mod distractiv. Au fost accesate tutorialele începător cum ar fi: „Descoperiți Python cu Compute it", deoarece sunt simple şi interactive.„Sperăm că acest eveniment va trezi interesul elevilor pentru a continua învăţarea, deoarece indiferent ce carieră vor urma, ei au nevoie să înțeleagă tehnologia astfel încât să se poată integra într-o societate informațională”, a declarat prof. Virginica Barabaș.