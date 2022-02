Elevii din Poarta Albă au vizitat, virtual, școlile partenere în proiectul Erasmus

În intervalul 17-21 ianuarie 2022, la Școala Gimnaziala Nr. 1 Poarta Albă s-a derulat mobilitatea virtuală din cadrul Proiectului „Erasmus A Heritage for everyone, a Europe for each country”.Membrii echipei proiectului - prof. Florentina Mangri, Claudiu Soptelea, Georgiana Carapcea, Giorgiana Veli, Manuela Iliescu și Laura Farcas, dar și o echipă de 18 elevi - au derulat activități ce au vizat prezentarea tradițiilor românești, prezentarea școlii, prezentarea marilor personalități ale României.Prin intermediul acestei mobilități virtuale elevii ce fac parte din proiect au făcut schimb de experiență, s-au jucat, au acumulat noi cunoștințe despre țările participante, Italia, Turcia, Croația, Portugalia.Fiecare membru al tuturor echipelor s-a prezentat, partenerii au făcut o vizită virtuală a școlilor și a țârilor participante şi s-au bucurat de concursurile si jocurile online, pregătite de fiecare coordonator de echipă. Copiii au cântat şi au dansat alături de echipa Turciei si a Croaţiei, au fost uimiţi de peisajele minunate din Sicilia si Porto, au urmărit cu mult interes prezentările despre oamenii reprezentativi ai fiecărei ţări, despre gastronomia locală, despre tot ceea ce le defineşte comunitatea.„Cel mai mare câştig al acestei experienţe a fost legătura care s-a creat ȋntre profesorii şi elevii participanţi din fiecare ţară. Socializarea, bucuria copiilor de a-şi face prieteni din alte colţuri ale lumii, le-au stimulat interesul de a studia despre aceştia, de a-şi lărgi orizonturile cu ajutorul ȋnvăţării, de a-şi pune ȋn practică şi de a ameliora cunoştinţele de limba engleză”, a transmis prof. Florentina Mangri, directorul școlii.