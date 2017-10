Elevii din Mangalia, în spectacol la Muzeul Callatis

Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia și Școala nr. 5 Gala Galaction Mangalia, în colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia, au organizat la sediul muzeului callatian, manifestarea culturală „Vin sărbătorile de iarnă”.În deschidere, directorul Mu-zeului de Arheologie Callatis Mangalia, cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, le-a vorbit elevilor despre tradițiile și obiceiurile românilor legate de sărbătorile de iarnă.Muzeograf Liliana Bădin a prezentat un material în care a ilustrat sărbătorile de iarnă din tradiția populară românească.Elevii clasei a IV-a C, îndrumați de înv. Lidia Bleandă, au inter-pretat piesa de teatru „Salvați de Moș Crăciun”, urmați de elevii clasei a I-a C, pregătiți de înv. Adina Munteanu, care au prezentat scurte informații despre sărbătorile de iarnă specifice altor popoare, dar au cântat colinde românești.În final, elevii clasei a III-a C, coordonați de înv. Adriana Dobre, au interpretat cele mai frumoase colinde de Crăciun din repertoriul românesc și din cel internațional.