Elevii din județul Constanța vor avea noi reprezentanți!

Elevii din județul Constanța vor avea noi reprezentanți! Asociația Elevilor din Constanța și-a ales 3 noi vicepreședinți!În data de 3 martie a.c., membrii Asociației Elevilor din Constanța s-au reunit în cadrul ședinței Adunării Generale, organul suprem de luare a deciziilor, prilejuită de organizarea alegerilor pentru funcțiile vacante din cadrul Biroului de Conducere.În funcția de președinte al AEC a fost ales pentru a doua oară Andrei-Mihai Tănase, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, după ce a ocupat această funcție și în perioada martie 2018 - martie 2019.„Odată cu preluarea primului mandat ca președinte al AEC mi-am asumat angajamentul că viața mea de liceu va fi marcată de reprezentare a elevilor, nu mi-am propus să fie ceva pe termen scurt. Astăzi am fost reales în funcția de președinte al AEC și tot ce pot spune este că sunt etern recunoscător colegilor mei că mi-au acordat încrederea de a duce mai departe pentru încă un an povestea frumoasă pe care AEC o înfățișează. Urmează un an dificil, în care îmi propun să pun accentul pe comunicarea cu elevii, în special în mediul rural, deoarece problemele cele mai mari își fac simțită prezența în școlile de la sate. Totodată, îmi propun ca pe durata acestui mandat să soluționez problema transportului județean al elevilor, demers prioritar pentru mine și în mandatul anterior.” - a declarat Andrei-Mihai Tănase, președinte AECTotodată, în vederea exercitării funcției pentru un mandat de un an, au fost aleși și următorii membri ai Asociației, pentru a deservi ca vicepreședinți ai Asociației Elevilor din Constanța:• Denisa Mocanu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”• Andreea-Sabina Spătariu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național de Arte ”Regina Maria”• Mihai Sebastian Mirea, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”• Adrian Alexandru Anghel, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic ”George Călinescu”„Îmi doresc ca pe parcursul mandatului meu să contribui la soluționarea unei probleme importante din sistemul de învățământ românesc, și anume cea a discriminării. Fie ea între elevi sau în relația elev-profesor, din păcate, fără să ascundem gunoiul sub preș, ne confruntăm zi de zi cu această hibă a societății. A te implica în AEC înseamnă a îți dedica timpul și resursele spre a-i ajuta pe cei ce nu se pot ajuta singuri, iar acest lucru constituie motivația noastră în a abandona tiparul și a face ceva diferit, chiar dacă nu este un drum ușor.” - afirmă Andreea-Sabina Spătariu, vicepreședinte AEC„Pentru acest mandat mi-am propus să duc mai departe demersurile începute de predecesorii mei în funcție, demersurile pentru mărirea cuantumului burselor și pe cel al problematicii transportului județean, propunându-mi însă să contribui prin demersuri noi în mod concomitent. Scopul meu principal este să respect obiectivele de bază ale Asociației și să contribui la crearea unui sistem de învățământ concentrat în jurul elevilor.” - a declarat Mihai Mirea, vicepreședinte AECMembrii Biroului de Conducere al Asociației se vor întâlni zilele acestea în vederea stabilirii strategiei organizației pentru mandatul 2018-2019, urmând ca aceasta să fie făcută publică în cel mai scurt timp.