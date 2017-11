Elevii din Hârşova, prima competiţie de dezbateri academice într-un oraş de provincie

Elevii din Hârșova, prima competiție de dezbateri academice într-un oraș de provincie

Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova va găzdui, sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 9.00 și până la ora 16.00, „Cotovu Debate Open”, o competiție de dezbateri academice. Competiția este organizată de Clubul de dezbateri academice Cotovu și se concentrează pe discutarea temelor de imediat interes pentru elevi și profesori sau a unor problematici cu care aceștia se confruntă în viața de zi cu zi.„La această primă ediție temele se referă la introducerea examenului de admitere la liceu și interzicerea comercializării mâncării de tip fast-food către minori. Competiția strânge laolaltă 10 echipe, 15 arbitri, elevi și profesori, și opt voluntari și este susținută de Asociația Arată că îți pasă Hârșova”, explică prof. Elena Manea, coordonatorul clubului.Cotovu Debate Club este un grup de elevi din cadrul Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, înființat în anul 2012. Activitatea de la club este o activitate extracuriculară în care debaterii se pregătesc sub îndrumarea profesorului Elena Manea. Cotovu Debate Club este afiliat la Asociația Română de Dezbateri Oratorie și Retorică (ARDOR) - entitate non-guvernamentală care gestionează activitatea de dezbateri și a cărei viziune presupune o societate românească în care dialogul deschis, transparența, gândirea critică și opiniile argumentate corect sunt o normalitate.Cotovu Debate Club practică și promovează dezbaterile ca instrument educațional, de dezvoltare a abilităților de argumentare și exprimare în spațiul public, elevii întâlnindu-se săptămânal pentru sesiuni de training și participând lunar la competiții de profil. Elevii Clubului au participat la un proiect derulat în parteneriat cu Primăria Hârșova „Primar pentru o zi”, în care elevii s-au familiarizat cu structura și modul de funcționare al instituției Primăriei. În 2017, elevii Clubului au obținut locul al doilea la Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”.Guvernul și Opoziția dezbatFormatul de dezbateri folosit este World Schools Debate și presupune două echipe, Guvern și Opoziție, de câte trei vorbitori. Fiecare echipă argumentează pro sau contra unei teme date, o temă de actualitate pentru societate, care poate fi din orice domeniu - economie, politică, cultură, educație, drept, etică, tehnologie etc. Fiecare echipă are în total patru discursuri în care să își susțină argumentele pro sau contra moțiunii, dezbaterea având o durată de 56 de minute, participanții având și posibilitatea să adreseze intervenții. La finalul rundei, jurații (arbitrii) decid ce echipă a argumentat mai convingător și a câștigat meciul.„Competiția Cotovu Debate Open urmărește dezvoltarea capacității de documentare, de argumentare și de utilizare a dovezilor în elaborarea unui discurs argumentativ, a gândirii critice și raționale, a fair-play-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea școlară și în societate, declară coordonatorul acestui Club, fiind un instrument foarte eficient în educația tinerilor”, mai explică prof. Elena Manea.