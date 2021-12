Elevii din două licee constănțene, avertizați cu privire la bolile cu transmitere prin sânge

Săptămâna Europeană a Testării oferă prilejul de a comunica rolul important al testării precoce pentru a reduce diagnosticarea infecțiilor în stadii avansate de boală. Dincolo de acest eveniment care se desfășoară de două ori pe an, la Fundația Baylor Marea Neagră testarea pentru HIV, hepatita B și C face parte din oferta permanentă de servicii gratuite din 2007. Toți cei interesați, indiferent de statutul de asigurat sau alte detalii administrative, se pot programa online sau telefonic la oricare dintre cele două centre de testare permanente din Constanța.Activitățile în comunitate, desfășurate cu ajutorul echipei mobile de consiliere și testare au loc în fiecare zi de vineri, când laboratorul mobil se deplasează, la cererea unor grupuri organizate, în alte localități din județele Constanța și Tulcea sau la sediile unor instituții din municipiu.În perioada 22 – 29 noiembrie, au avut loc trei testări în comunitate, respectiv în comuna Amzacea și la două licee din Constanța:Daniela Ileana Grigore, profesor de limba italiană, gazdă a evenimentului și coordonator al activității de la Liceul Teoretic „George Călinescu” a declarat: „Evaluez activitatea organizată astăzi în colaborare cu Fundația Baylor Marea Neagră, în cadrul Săptămânii Europene a Testării ca fiind un succes. Elevii claselor a XII-a au fost interesați, deschiși, receptivi și responsabili. Ei au beneficiat de consiliere pre-testare, informare cu privire la infecțiile transmisibile prin sânge, precum și de testare și comunicarea rezultatelor. Este important ca elevii să afle din timp cum se transmit infecțiilor cronice cu HIV și cu virusurile hepatitice B și C. Pe mine m-a bucurat faptul că au profitat de ocazie pentru a adresa întrebări care îi preocupau și au primit răspunsuri care să îi înarmeze cu informațiile necesare pentru a putea evita riscurile în viitor. Un alt motiv de satisfacție este acela că am avut ocazia să constat că interesul pentru sănătate în rândul elevilor este ridicat. La activitate ar fi dorit să participe mai mulți elevi dar, din motive legate de restricțiile sanitare nu s-a putut. Contăm pe revenirea echipei de consiliere și testare la ediția următoare, din primăvara anului 2022!”Ferihal Omer, coordonatorul evenimentului de la Liceul Teoretic „G.E Palade” a declarat: „Pentru viitoarele asistente este un câștig foarte mare faptul că se familiarizează cu procedura de consiliere și testare pentru HIV și hepatite încă de pe băncile școlii. Aceasta va face parte, pe tot parcursul carierei lor viitoare din evaluarea anuală. Apreciem foarte mult profesionalismul echipei de testare și aici trebuie să menționez și consilierea personalizată, care a include riscurile la care se pot expune cadrele medicale în timpul efectuării manevrelor medicale.”