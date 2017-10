Elevii de la „Traian” strigă „STOP poluare, START mişcare”

Elevii de la „Traian” strigă „STOP poluare, START mișcare”

Duminică, 17 iunie, începând cu ora 16, Liceul Teoretic „Traian”, în colaborare cu Școala nr. 29 „Mihai Viteazu”, va organiza un marș pașnic pe ruta Parc Tăbăcărie - Cazino Mamaia. Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului EcoChampions, finanțat de CEZ Group și aflat sub coordonarea Asociației Mai Mult Verde și a Organizației Neguvernamentale Ecologiste Mare Nostrum. Activitatea, denumită „Marșul Bicicletelor”, se va concretiza sub forma unei defilări cu biciclete și pancarte, prin intermediul cărora va fi transmis mesajul acțiunii. Sloganul „STOP poluare, START mișcare” va fi promovat de către elevii celor două școli constănțene, ca exemplu de responsabilitate față de mediul în care trăim. Marșul vizează atât mobilizarea școlilor implicate în proiectul EcoChampions, cât și a comunității locale, în ansamblu. Scopul manifestării este de a sensibiliza cetățenii cu privire la problemele de mediu cauzate de cantitatea mare de noxe eliberate în atmosferă de autoturisme, dar și de a-i determina să aleagă bicicleta ca mijloc alternativ de transport. „Societatea în care trăim ne determină să fim mereu pe fugă și, prin urmare, să apelăm la metode rapide de deplasare. În goana asta a noastră pierdem din vedere daunele pe care le producem mediului înconjurător, folosind numeroase mijloace poluatoare. Tocmai din acest motiv, elevii Liceului Teoretic «Traian», alături de partenerii implicați în eveniment, încearcă să ofere, o dată în plus, un exemplu de responsabilitate civică. Pe lângă statutul de semnal de alarmă, manifestarea se dorește totodată a fi un îndemn către comunitatea locală de a se implica în protejarea mediului înconjurător, promovând, în același timp, și mișcarea ca factor important de menținere a sănătății și vitalității. Așadar, îi așteptăm pe toți cei solidari cu ideea noastră, cu biciclete sau fără, de a se alătura acestei inițiative atât de frumoase și de nobile a elevilor constănțeni”, a declarat Maria Sorescu, director al Liceului Teoretic „Traian” din Constanța. Scopul general al proiectului EcoChampions este crearea unei culturi a voluntariatului în rândul tinerilor, prin consolidarea identității cluburilor de elevi. Obiectivul este ca, în urma noțiunilor însușite și a activităților practice desfășurate, aceștia să fie capabili, pe termen lung, să se implice cu succes în rezolvarea unor probleme identificate în comunitatea locală din care fac parte.