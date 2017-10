Elevii de la "Traian", promotorii unui eveniment mondial

Cunoscută la nivel mondial drept săptămâna educației în științele calculatoarelor sau Computer Science Education Week, „Hour of Code” (Ora de Programare) i-a stârnit pe profesorii și elevii Liceului Teoretic „Traian”, care s-au alăturat unuia dintre cele mai mari eveni-mente educaționale din lume.Sub îndrumarea catedrei de Informatică - prof. Violeta Tănăsescu, prof. Cristina Barbu, prof. Cristian Dumitrof, prof. Cătălina Ivașcu -, elevii Liceului Teoretic „Traian” au înscris pe harta mon-dială participarea la eveniment. Ei au accesat în mod gratuit platforma online «http://ro.code.org» pentru a parcurge unul sau mai multe tutoriale interactive. „«Hour Of Code» reprezintă mai mult decât un site oarecare. Eu cred că acesta este unul dintre cele mai inovative proiecte prin care putem crea și prelucra programele. Platforma web ne ajută atât pe noi, elevii, cât și pe cei interesați de domeniul Computer Science să evolueze odată cu tehnologia”, declara eleva Raluca Larisa Cazan, clasa a XI-a A.„«Hour of Code» constituie o oră într-un alt univers pentru mulți dintre noi. Un univers în care abundă imaginația, transpus în realitate prin programare. Aceasta este frumusețea programării, unirea oamenilor”, s-a alăturat cu o opinie eleva Alina Nae, clasa a XI-a B.În timp ce prof. Violeta Tănăsescu este de părere că Platforma „Hour of Code” se adresează tuturor persoanelor cu vârste între 4 și 104 ani, fiind lansată cu o interfață prie-tenoasă, intuitivă, bine structurată în funcție de dorința utilizatorului (Prima ta oră de programare, Mai mult de o oră), cu tutoriale în limba română sau engleză.„În plus, pe site apar și alte secțiuni dedicate cadrelor didactice: Notițe pentru educatori sau Resurse pentru profesori. La sfârșitul orei de programare toți elevii care au reușit să parcurgă tutorialele la care s-au înscris (și care au demonstrat că au înțeles concep-tele de bază în domeniul Computer Science) au primit o diplo-mă de partici-pare semnată de Hadi Partovi, fon-dator și CEO al Code.org.”, a mai adăugat prof. Tănăsescu.