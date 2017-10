Elevii de la Telecom îşi vor ţine evidenţa activităţilor extraşcolare

Elevii de la Telecom își vor ține evidența activităților extrașcolare

Ieri, la Grupul Școlar de Telecomunicații Constanța, s-a desfășurat prima întâlnire din cadrul campaniei „Calitate în învățământul constănțean - exemple de bună practică“, inițiată de Inspectoratul Județean Constanța. Întâlnirea a avut ca temă „Calitatea europeana prin implementarea unui pachet de masuri”, iar organizatorii și-au propus să desfășoare campania și în alte școli din județ. Directorul Grupului Școlar de Telecomunicații, prof. Gheorghe Gavrilă, a trecut în revistă proiectele și realizările școlii și a prezentat actualul plan care vizează obținerea calității în educație. „Cu toții visăm o stare de excelență în învățământ, iar pentru asta, liceul nostru a propus un set de măsuri pentru implementarea calității. Astfel, elevul trebuie să se transforme, din obiectul învățării în subiectul ei“, a spus directorul Gheorghe Gavrilă. Printre măsurile cuprinse în program se numără accesul controlat al elevilor în școală, întâlniri cu părinții, precum și realizarea și distribuirea de la începutul acestui an școlar a unor caiete speciale (Ghidul profesorului, Ghidul elevului și al părinților, Caiet de pregătire practică și Jurnalul profesorului). Conducerea Telecom se așteaptă ca, în urma derulării proiectului, să crească interesul elevilor pentru educație și responsabilizarea lor, să se reducă numărul celor care chiulesc și rămân corigenți, iar profesorii să manifeste echidistanță și transparență în relația cu toți elevii. De asemenea, la fiecare început de an școlar, liceenii de la Telecomunicații vor primi câte un carnețel în care fiecare elev își va înscrie toate activitățile școlare și extrașcolare la care elevul a luat parte spre a-i servi ca portofoliu cu informații despre formarea continuă.Ieri, la Grupul Școlar de Telecomunicații Constanța, s-a desfășurat prima întâlnire din cadrul campaniei „Calitate în învățământul constănțean - exemple de bună practică“, inițiată de Inspectoratul Județean Constanța. Întâlnirea a avut ca temă „Calitatea europeana prin implementarea unui pachet de masuri”, iar organizatorii și-au propus să desfășoare campania și în alte școli din județ. Directorul Grupului Școlar de Telecomunicații, prof. Gheorghe Gavrilă, a trecut în revistă proiectele și realizările școlii și a prezentat actualul plan care vizează obținerea calității în educație. „Cu toții visăm o stare de excelență în învățământ, iar pentru asta, liceul nostru a propus un set de măsuri pentru implementarea calității. Astfel, elevul trebuie să se transforme, din obiectul învățării în subiectul ei“, a spus directorul Gheorghe Gavrilă. Printre măsurile cuprinse în program se numără accesul controlat al elevilor în școală, întâlniri cu părinții, precum și realizarea și distribuirea de la începutul acestui an școlar a unor caiete speciale (Ghidul profesorului, Ghidul elevului și al părinților, Caiet de pregătire practică și Jurnalul profesorului). Conducerea Telecom se așteaptă ca, în urma derulării proiectului, să crească interesul elevilor pentru educație și responsabilizarea lor, să se reducă numărul celor care chiulesc și rămân corigenți, iar profesorii să manifeste echidistanță și transparență în relația cu toți elevii. De asemenea, la fiecare început de an școlar, liceenii de la Telecomunicații vor primi câte un carnețel în care fiecare elev își va înscrie toate activitățile școlare și extrașcolare la care elevul a luat parte spre a-i servi ca portofoliu cu informații despre formarea continuă.