Elevii de la „Lucian Grigorescu“, premiați la concursul „Călători prin istorie“

Concursul Național „Călători prin istorie” organizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, care își propune valorificarea formativă a istoriei în vederea antrenării gândirii critice, și-a găsit și în acest an eroii.Anul acesta, elevii Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu” din Medgidia, coordonați de profesor de istorie Gabriela Raluca Marcov, au participat la faza județeană a concursului, venind acasă cu rezultate remarcabile.La proba teoretică au obținut mențiune elevii Mert Doganturk,clasa a VI-a, Cristian Nedelcu, clasa a VI-a, Alexandra Nistor, clasa a VIII-a, premiul III a fost obținut de elevii Alexandru Ciobanu, clasa a VI-a, Crina Nicoleta Mihai, clasa a VII-a, premiul II a fost adus acasă de elevul Robert Cristian Sorici, clasa a VII-a, iar premiul I de eleva Sara Maria Dan din clasa a VII-a, de asemenea calificându-se și la etapa națională. La proba practică, secțiunea Prezentare Power Point, elevele Andreea Jinga și Alexandra Iulia Lucaci au obținut mențiune. (M.I.C.)