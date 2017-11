Elevii de la Liceul "Nicolae Bălcescu" din Medgidia caută soluţii pentru salvarea mării

Elevii de la Liceul "Nicolae Bălcescu" din Medgidia caută soluții pentru salvarea mării

Elevii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” au sărbătorit Ziua Internațională a Mării Negre printr-o acțiune ce a avut drept scop conștientizarea elevilor cu privire la degradarea bazinului Mării Negre.În cabinetul de geografie, elevii clasei a VIII-a, sub îndrumarea prof. Claudia Ilie și a bibliotecarului Daniela Topală au vizionat diverse materiale despre Marea Neagră, unde au fost prezentate condițiile fizico-geografice ale suprafeței acvatice, viețuitoarele de la suprafață și din adâncuri, stațiunile de pe litoralul românesc și porturile de la Marea Neagră. Elevii au realizat desene, au recitat poezii și au transmis mesaje legate de degradarea sau conservarea bazinului acvatic. Cele mai frumoase desene și poezii au fost afișate la avizierul cabinetului sub tematica „Marea Neagră”.De asemenea, în cabinetul de biologie, elevii claselor a XII-a C, a X-a C și a VIII-a, sub îndrumarea prof. Ionela Răduț, au desfășurat o activitate interdisciplinară intitulată „Sărbătorim Marea Neagră prin imagini”. În cadrul activității, elevii au răspuns întrebărilor legate de poluarea mării, prevenirea poluării Mării Negre, beneficiile mării. Răspunsurile au fost diverse, elevii evidențiind faptul că educația ecologică este importantă și trebuie făcută mai întâi în familie, apoi în grădinițe, școli, licee, importante fiind și participările la activitățile de voluntariat de adunare a deșeurilor, la evitarea distrugerii faunei.Informațiile primite au fost organizate în panouri informative, imagini, machete, expuse în cabinet și pe holul școlii.