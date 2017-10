Elevii de la Liceul Internaţional vor să uimească şi Berlinul

Elevii de la Liceul Internațional vor să uimească și Berlinul

Zilele acestea, la Berlin, are loc cea de-a doua întâlnire din cadrul Proiectului Leonardo da Vinci, cu titlul „Investigating the usage areas of tablet PCs”, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții, la care partener este și Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța.Acest proiect este realizat în parteneriat cu Bațkent Egitim, Yayin ve Ticaret Limited Șirketi din Turcia, Liceo Scientifico Statale „Ettore Majorana” și Milad Associazione Interculturale din Italia, Swedish TelePedagogic Knowledge Centre AB din Suedia și BERLINK ETN GmbH din Germania.Cum doar șase elevi din clasele a IX-a și a X-a au ocazia de a participa la realizarea acestui proiect, iată care au fost aleși în urma procesului de selecție: Teodora Ceangă (IX A), Mario Drăgan (IX B), Laura Petcu (X A), Elif Memet (X B), Cezar Bercea și Dragoș Mărginean (X C). Coordonatorul proiectului este prof. Ali Cabaș.La Berlin, Liceul Internațional de Informatică este reprezentat de elevii Cezar Bercea și Dragoș Mărginean, însoțiți de prof. Fethullah Bilgec. Cezar și Dragoș au prezentat cercetarea realizată de echipa liceului cu privire la utilizarea Tabletelor PC în școli. În același timp, ei vizitează o școală în care acest sistem de învățământ se aplică deja.Scopul proiectului este de a cerceta gama de utilizare a tabletelor PC în sistemele educaționale și de afaceri și de a pregăti un raport concluziv cu privire la studiile și exemplele cercetate. Cu ajutorul acestui raport, instituțiile de învățământ vor fi informate cu privire la noile modalități de abordare a educației și vor avea posibilitatea de a-și îmbogăți curriculum-ul.