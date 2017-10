Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu“ au învăţat că bogăţia vine dăruind

Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu“ au învățat că bogăția vine dăruind

Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au învățat că doar dacă dăruiesc devin mai bogați printr-o activitate de întrajutorare care a avut loc la un centru de zi de la Isaccea. Este vorba de Centrul „Pentru o zi mai bună”, înființat, în 2003, din fonduri PHARE, de către Asociația „Pro Vivax”, condusă de preotul Gheorghe Nadoleanu, de la Constanța, în colaborare cu Primăria orașului Isaccea și Consiliul Județean Tulcea.Preotul Nadoleanu ne-a declarat că asociația respectivă luptă ca familiile care sunt „tentate” la un moment dat să-și abandoneze copiii să fie consiliate și să nu ajungă să facă acest lucru. „Copiii care sunt abandonați de părinți primesc masă, sunt ajutați la lecții, iar părinții sunt consiliați și povățuiți ce ar trebui să facă pentru micuții lor, pentru ca aceștia să nu ajungă în stradă sau la orfelinate. În centru sunt 33 de copii, dar monitorizăm alți 50, care au trecut prin situații asemănătoare”, ne-a declarat preotul Nadoleanu. Prin activitatea care a avut loc luni, atât cei 40 de elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu”, cât și micuții de la centrul care le-au fost gazde, au învățat o lecție de viață foarte importantă: „Și cu bani puțini se pot face multe, dacă se pune SUFLET”. „Este tot ceea contează în ceea ce facem. Am urmărit prin această acțiune o dublă educație: copiii care au o condiție materială bună să înțeleagă că bogăția este doar o administrare temporară a unor bunuri, iar cei săraci din centru, care provin din familii în care nu știu cum arată televizorul ori jucăriile, fiind situații în care familiile nu au nici măcar curent electric în case, să vadă că există și o altă lume decât cea în care trăiesc ei”, ne-a mărturisit preotul Nadoleanu. Elevii au dăruit rechizite, dulciuri și hăinuțe micuților, iar cei din urmă le-au răspuns cu un cadou făcut cu mânuțele lor, după care au făcut schimb de adrese și au promis că vor ține legătura.Mesajul unei eleve…Una dintre elevele care a participat la această activitate, Cristina Cojocaru, clasa a IX-a, ne-a transmis, nouă și colegilor ei deopotrivă, următorul mesaj: „Eu una am rămas impresionată de acești copii. De îndată ce i-am văzut am început să plâng. Consider că ei sunt mult mai fericiți ca noi, chiar dacă nu au posibilități materiale. Ei trăiesc ca o familie, se bucură unii de alții, se respectă și se ajută între ei și, mai ales, niciunul nu cere nimic celuilalt în schimb, poate doar IUBIRE. Deși viața lor a luat o întorsătură groaznic de dură, fiind născuți din părinți alcoolici și de cele mai multe ori fiind abandonați, eu cred că găsesc puterea de a merge înainte cu fruntea sus. Copiii care au o posibilitate materială destul de bună nu văd de cele mai multe ori aceste lucruri și se lasă duși de agonia invidiei, bârfelor, hainelor scumpe, mai nou de tehnologie, ei dorind ca tot ce apare pe piață să fie al lor. Dar ei nu se gândesc la părinții care muncesc pentru a le fi lor bine, la truda, efortul depus zi de zi și le cer în continuu lucruri deoarece nicinul nu știe să pună STOP.Așa că, dragi colegi, multumiți-vă cu faptul că aveți un acoperiș și o masă caldă, părinți care vă iubesc și s-ar sacrifica pentru voi, și munciți pentru a vă croi un drum în viață, pentru a avea o CARIERĂ, propria voastră FAMILIE.La fel cum copiii de la centrul Isaccea luptă pentru un viitor mai bun, la fel luptați și voi! Viața e scurtă! Nu trebuie irosită pe țigări, alcool și, deși anormal pentru vârsta noastră, pe droguri, pentru că toate acestea vă vor distruge mai târziu și vor rămâne CONSECINȚE!”Această acțiune de binefacere nu ar fi fost realizabilă, spune preotul Nadoleanu, fără sprijinul psihologului Colegiului Mihai Eminescu, Corina Ciucă, și conducerea instituției amintite, profesorii Camelia Ciurescu (director) și Stelian Marinescu (director adjunct).