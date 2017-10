Elevii de la Şcoala "Ţiţeica" au dăruit bucurie altor copii

Elevii de la Școala "Țițeica" au dăruit bucurie altor copii

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cu doar câteva zile înainte de a intra în vacanță, elevii Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica” au fost mesagerii lui Moș Crăciun în mai multe acțiuni caritabile.Astfel, elevi ai claselor a V-a A, B, D, a VII-a A și a VIII-a C, coordonați de profesoara Marinica Târziu, s-au implicat în proiectul „Îmi pasă de tine!”, care a presupus o donație consistentă de jucării, haine și dulciuri pentru elevii de la Școala Gimnazială nr. 19, structură a Colegiului Tehnic „Vasile Pârvan”, care provin din Centrul de plasament „Antonio” sau din familii defavorizate.O altă serie de activități caritabile a fost desfășurată sub îndrumarea profesoarei Georgeta Buzgaru, când au fost donate haine, dulciuri și jucării unor familii numeroase din Murfatlar și Siminoc, aflate la limita subzistenței, un transport similar plecând către Spitalul Județean Constanța, prin fundația „Dăruiește aripi!”, având ca destinatari copiii cu probleme grave de sănătate și pe cei abandonați la naștere.Alte patru familii modeste, înregistrate la Serviciul Social al Arhiepiscopiei Tomisului, în care 18 copii trăiesc în condiții greu de imaginat, au primit produse de igienă corporală, haine, dulciuri și jucării, de la 28 de elevi din clasele a V-a C și a VI-a A.„Nu există nicio îndoială că astfel de activități îi îmbogățesc și pe cei care dăruiesc, și pe cei care se bucură de cele primite. Educația trece dincolo de porțile școlii și face mici minuni acolo unde este nevoie de dragoste și de lumină!”, a declarat directorul adjunct al instituției, Cici-Corina Vlad. „Este important să îi învățăm pe copii să fie oameni cu adevărat!”, a mai spus aceasta.