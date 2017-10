Elevii de la Şcoala "Gheorghe Ţiţeica"… "Mai buni, împreună"

Elevii de la Școala "Gheorghe Țițeica"… "Mai buni, împreună"

Numeroasele ateliere și activități interdisciplinare și sportive derulate la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, în cele cinci zile de „Școală Altfel”, au fost reunite sub titlul „Mai buni, împreună”.Miercuri, 20 aprilie, la competițiile sportive s-a adăugat un spectacol dedicat Zilei Școlii, care s-a derulat la Teatrul de Copii și Tineret „Căluțul de mare” și care a cuprins două părți: una artistică în regia actriței Rovena Paraschivoi, iar în cea de-a doua parte, directorul școlii, prof. Aneta Dragnea, a înmânat, alături de directorul adjunct Cici-Corina Vlad și de Adriana Neculache, reprezentantă a Asociației de părinți din această școală, diplome și premii în bani elevilor cu rezultate notabile.„Proiectul «Mai buni, împreună» își propune să dea, în fiecare an, posibilitatea elevilor de a alege atelierele de care sunt interesați, activitățile derulându-se pe grupuri de interese de învățare, nu cu clase întregi”, declara prof. Cici Corina Vlad, director adjunct.„Este un proiect ce implică mult efort de organizare din partea coordonatorilor educativi, dar și din partea profesorilor care propun activități cu totul diferite de ceea ce se face de obicei la clasă. În plus, se dorește crearea unei punți între generații, elevii de clasa a IV-a cunoscându-i în această perioadă pe profesorii de gimnaziu. Iar bucuria elevilor este răsplata eforturilor noastre”, a adăugat prof. Vlad.Mai trebuie precizat că, în urmă cu câteva zile, această instituție constănțeană a primit, din partea Consiliului Britanic, certificatul „Membru De Argint în Parteneriatul Advantage”, școala fiind centru de examinare Cambridge.