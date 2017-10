Elevii de la Şcoala "Ferdinand" sărbătoresc Ziua Internaţională a Alimentaţiei

Elevii de la Școala "Ferdinand" sărbătoresc Ziua Internațională a Alimentației

Elevii clasei pregătitoare B, de la Școala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”, au desfășurat o serie de activități sub tema „Hrănește-te inteligent. Trăiește sănătos. Alege înțelept”, discuții despre importanța consumului de fructe și legume, diferitele moduri în care acestea pot fi consumate, recitare de poezii „Hora legumelor”, „Fructele toamnei”, realizarea unui afiș, realizarea salatei de fructe și de legume.Toate acestea au fost efectuate pentru a serba Ziua Internațională a Alimentației.„Considerând că alimentația este o nevoie fundamentală a omului și o condiție necesară supraviețuirii și prosperității ființei umane, în 1980, Adunarea Generală ONU a decis marcarea Zilei Mondiale a Alimentației. Astfel, în fiecare an, la 16 octombrie, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură sărbătorește Ziua Mondială a Alimentației. În prezent, această zi este sărbătorită în peste 150 de țări.Plecând de la ideea că, dacă clima este în schimbare, agricultura și nutriția trebuie să se schimbe și ele, tema ediției din acest an a Zilei Mondiale a Alimentației este axată pe «principii de agricultură sănătoasă care duc la o alimentație sănătoasă». Cu prilejul acestei zile, peste tot în lume, la nivelul factorilor de decizie, sunt organizate conferințe, seminarii și mese rotunde, pentru a intensifica eforturile de protejare a mediului înconjurător”, au declarat reprezentanții Școlii Gimnaziale nr. 43.