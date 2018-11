Elevii de la Şcoala "Dimitrie Cantemir", "acasă" la inventatorul lămpii cu gaz

Elevii de la Școala "Dimitrie Cantemir", "acasă" la inventatorul lămpii cu gaz

Începând de anul acesta, Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir” din Constanța este beneficiara unui nou proiect Erasmus+ KA2, intitulat „The use of modern information technologies for teaching mathematics and natural sciences”.Potrivit directorului instituției de învățământ, Iris Sarchizian, proiectul aduce împreună parteneri din Polonia, Croația, Islanda și România, care își doresc îmbunătățirea calității actului educativ din școli prin utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în timpul orelor și a activităților extrașcolare, având ca finalitate eficientizarea inserției europene pe piața muncii.„Scopul principal al proiectului are în vedere îmbunătățirea rezultatelor învățării matematicii și a științelor naturale, prin utilizarea activităților extracurriculare, a lecțiilor transcurriculare și orelor de informatică. De asemenea, obiectivele proiectului vizează: creșterea utilizării tehnologiei moderne în matematică și științe ale naturii, implementarea metodelor, procedeelor și formelor de educație moderne în domeniul IT, adaptarea metodelor de lucru bazate pe IT, conform abilităților cognitive și condițiilor sociale ale elevilor /grupuri defavorizate/, creșterea interesului elevilor în a acumula cunoștințe și abilități în domeniile mai sus menționate, bazându-se pe IT, folosirea creativă a IT-ului, îmbunătățirea abilităților cognitive și analitice ale elevilor, prin prisma jocurilor educative bazate pe IT etc”, a precizat directorul.În cadrul acestui proiect, luna trecută, un grup de elevi și profesori de la Școala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir” a participat la prima mobilitate transnațională, care a avut loc la școala „Miejski Zespol Szkol” nr 5 din Polonia, localitatea Gorlice.Echipa care s-a deplasat în Polonia a fost alcătuită din elevii: Elena Stavrositu, Maria Holubeanu, Bianca Buzenchi, Carla Peniu, Ivan Robert, Luca Tismănaru, Matei Ciutureanu, Bianca Flaut, profesor dr. Iris Sarchizian, directorul școlii, și profesor dr. Laura Mariana Popa, coordonatorul proiectului.Cadrele didactice au povestit că în cele cinci zile de vizită, invitații au făcut cunoștință cu o parte din personalul didactic al școlii poloneze, au interacționat cu elevii de acolo și au vizitat împreună cu aceștia laboratoarele, sălile de clasă, sala de sport, biblioteca, cantina și o grădiniță, unde au fost antrenați să participe la un spectacol interactiv pregătit de elevii polonezi.Sesiunile de lucru au constat în informarea partenerilor asupra modului de lucru, corelate cu cele corespunzătoare tehnicilor IT. După votul care a ales logo-ul proiectului (câștigătoarea fiind propunerea Croației), s-au conturat direcții de acțiune pentru următoarele activități, ce implică utilizarea în timpul orelor de curs a programelor utile pentru matematică și științe ale naturii, resurse online, dezvoltarea scenariilor clasei bazate pe aceste programe, lecții demonstrative bazate pe IT, introducerea metodelor noi de predare bazate pe IT / podcasturi, peer learning, descrierea unor noi metode de predare bazate pe IT, realizarea unui ghid pentru acest tip de predare, astfel încât și alți profesori să o poată folosi pentru predare uzuală sau pentru grupuri dezavantajate. Alte ateliere de lucru au constat în accesarea de platforme de lucru pentru realizarea de afișe, platforme de calcul al distanțelor, toate plasate în jocuri antrenante ce stimulau curiozitatea.Precizăm că multe din informațiile privind cultura și tradiția locală au fost inedite pentru echipa de elevi și profesori: în Gorlice s-a inventat prima lampă cu gaz, localitatea fiind una din cele mai vechi zone miniere din lume.Aspectele privind ecologia zonei au fost evidențiate în vizita din munții Tatra, în micul oraș Zakopane, cunoscut pentru sporturile de iarnă și trambulina pentru salturi cu schiurile.În ceea ce privește activitatea practică pentru geografie, aceasta s-a derulat în mina de sare Wieliczka, aparținând patrimoniului UNESCO, precum și orașul Kracovia în care participanții au fost fascinați de bogăția arhitectonică și frumusețile peisajelor.