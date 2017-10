Elevii de la „Călinescu” scriu „Jurnalul de Crăciun”

Ieri, Cabinetul de documentare și informare al Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța a găzduit 20 de elevi care au „scris” o filă a „Jurnalului de Crăciun”, în cadrul proiectului educațional cu același titlu.Sub motto-ul „Ce este Crăciunul? Este nostalgia pentru trecut, curaj pentru prezent, speranță pentru viitor”, la Liceul Teoretic „G. Călinescu” Constanța se desfășoară un amplu proiect coordonat de profesoara de religie Adriana Argatu.Acesta pornește de la ideea că sărbătorile românilor sunt un prilej de bucurie și împăcare sufletească, o ocazie de a fi mai buni și că tradițiile trebuie păstrate și predate generațiilor care urmează.În plus, se dorește stimularea calităților precum spiritul de echipă, colaborarea, lărgirea orizontului cultural la elevii cu potențial creativ. Proiectul include elevi ai liceului din clasele V-XII. Spre exemplu, evenimentul de ieri a fost organizat de trei eleve de la clasa a IX-a C - Maria Mărăndoiu, Gianina Anca, Georgiana Călin - și a reunit peste 20 de elevi care și-au pus pe hârtie răspunsurile la cinci întrebări.Spre exemplu, la întrebarea „Dacă Moș Crăciun ți-ar putea aduce orice din lume, ce ți-ai dori să-ți aducă?”, majoritatea au răspuns în primul rând sănătate familiei, dar și celor nevoiași și săraci. „Care este momentul tău favorit din Sărbătoarea Nașterii Domnului?” au răspuns că li se par impresionante colindele din ajun. La „Cum petreci Crăciunul?” evident că toți au răspuns cu familia. La întrebarea „Ce semnifică sărbătoarea Crăciunului pentru tine?” ne-a impresionat răspunsul unei eleve din clasa a VI-a care a recunoscut că și acum visează noaptea că Moșul aduce daruri, deci cu toate că știe că nu există, ea încă crede în spiritul lui. Răspunsurile lor au fost filmate și urmează a fi postate pe internet pentru a fi vizionate de toți cei interesați.„Analizând modul în care sunt reflectate în societate realitățile socio-umane și intelectuale de astăzi, am observat nevoia organizării de activități care să-i mobilizeze pe elevi în manifestarea unor sentimente pozitive, să le cultive dragostea față de aproape. Activitatea de astăzi este o mică parte dintr-un proiect internațional desfășurat pe o platformă educațională E-tunning care poate fi accesată de școlile din întreaga Europă. Ne-am înscris și noi pentru proiectul «Jurnal de Crăciun». De la ideea simplă a inițiatorilor elevii noștri au dezvoltat-o pe parcursul a trei săptămâni. Astăzi încercăm să creăm un mesaj digital și scris de Crăciun, atât pentru colegi, cât și pentru profesori, părinți din partea elevilor. Să aflăm care sunt gândurile lor de Crăciun, ce reprezintă în definitiv Crăciunul pentru ei. Apoi vom avea o activitate caritabilă pentru 15 copii care trăiesc în condiții defavorabile și apelăm la sprijinul tuturor celor care ne pot ajuta cu rechizite și haine de iarnă. Vom mai avea o expoziție cu câteva desene în grafică sau chiar pictate, pe care o vom afișa în holul școlii noastre. Toate acestea vor forma un produs final numit «Jurnal de Crăciun» pe care sperăm să-l putem integra în proiectul internațional”, a declarat prof. Adriana Argatu, catedra de religie a Liceului „Călinescu”.