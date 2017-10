Elevii de la „Călinescu” au decis să fie voluntari antidrog

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri a fost selectată, în cadrul Liceului Teoretic „G. Călinescu” Constanța, echipa celor 10 voluntari antidrog, elevi din clasele a XI-a, care vor fi pregătiți sa militeze pentru combaterea dependentei de droguri in cadrul proiectului „Voluntarii Antidrog”.Astfel, în cadrul proiectului de parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, elevi ai liceului au avantajul de a fi instruiți pentru a desfășura activități de voluntariat având drept scop promovarea unui stil de viață sănătos fără alcool, tutun, și mai ales droguri – aceasta amenințare atât de actuală a vieții tinerilor. Proiectul „Voluntarii Antidrog” este orientat spre dezvoltarea de abilități educative, în domeniul comunicării și prevenirii consumului de droguri, la adolescenții din mediul liceal, în vederea diseminării informației către populația generală cu aceeași vârstă, în special colegilor de liceu. După formare, elevii implicați vor constitui Clubul Antidrog, structura organizatorică având rol în prevenirea consumului de droguri în instituțiile din care provin sau, în mediul școlar, în general.Intenția proiectului se fundamentează pe faptul că, dintre diferitele modele de intervenție, transmiterea informației în grupul de egali se bazează pe un semnificativ sprijin empiric în ceea ce privește eficacitatea. Aceste intervenții sunt orientate spre învățarea și îmbunătățirea unor abilități cum ar fi: comunicarea, supravegherea comportamentului colegilor, stabilirea de norme și limite de comportament. Practic, elevii sunt cei care vor transmite cel mai bine mesajul anti drog colegilor lor. După instruire, elevii voluntari vor amenaja în incinta liceului un punct de informare cu specific antidrog (utilizându-se standurile realizate în anii precedenți, postându-se panouri conținând materiale informative privind consumul și/sau traficul de droguri, atât licite cât și ilicite). Echipele de lucru constituite din coordonatorul de activități educative sau din diriginte și elevii voluntarii, în colaborare cu specialiști ai Centrului Antidrog, vor participa la întâlnirile programate cu elevii liceului, prin susținerea de ore cu caracter informativ-educativ în cadrul orelor de dirigenție. În plus, elevii voluntari vor fi cooptați și în proiectele ce vor viza mediul comunitar, având prilejul să se pună in slujba membrilor comunității în combaterea flagelului drogurilor. Cursuri de inițiere muzicală pentru clasa IÎncepând cu data de 1 martie, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” organizează cursuri de inițiere muzicală pentru clasa I. Cursurile vor avea loc în fiecare miercuri și vineri, de la ora 17.00, la Colegiul de Arte, și vor fi susținute de către profesorii de vioară și pian. Acestea au ca scop familiarizarea copiilor cu instrumentele muzicale și, totodată, se dorește atragerea copiilor către studiul muzicii, prin stimularea interesului, a imaginației și gândirii muzicale. Pentru mai multe detalii, o puteți contacta pe prof. Mariana Parnica, la telefon 0724759305. (S.A.) Târg de primăvară la Școala „Viceamiral Ioan Murgescu”A doua ediție a Târgului de primăvară de la Școala „Viceamiral Ioan Murgescu” din Valu lui Traian va avea loc în perioada 24 februarie – 1 martie. Pornind de la ecourile favorabile de care a beneficiat ediția anterioară a târgului, atât din partea vizitatorilor, cât și a expozanților, „micii artiști” din școala au pregătit în cadrul atelierelor de creație mărțișoare vesele, felicitări haioase și cadouri pentru mămici și bunici, mici obiecte legate cu șnur alb-roșu, create în diferite tehnici și cu materiale cât mai variate. Lucrările vor fi cuprinse într-o expoziție cu vânzare ce se adresează tuturor locuitorilor comunei.Prin astfel de activități se urmărește stimularea creativității, a talentului și îndemânării copiilor, oferindu-le acestora șansa de a-și prezenta și valorifica munca. Copiii își exersează abilitățile de comunicare, dar și de negociere, încercând să vândă produsele realizate cu trudă și dragoste, sub îndrumarea coordonatorilor lor, dar și alături de părinți, care trăiesc bucuria de a-i vedea crescând, devenind cu fiecare zi mai autonomi, încrezători în posibilitățile lor. (S.A.)