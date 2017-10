Elevii de clasa a II-a au trecut hopul primului examen. Ce subiecte au avut de rezolvat

Pentru 5.800 de elevi constănțeni de clasa a II-a, ieri, au fost primele emoții ale unui așa-zis examen, pentru că s-au aflat față-n față cu foaia albă cu „sigiliu” pe care stăteau subiectele de la disciplina Limba română, testare ce vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise.În urma solicitării scrise a părinților, la Constanța 25 de elevi au susținut probele cu teste adaptate și alți 12 elevi, cu teste unice, în condiții speciale, respectiv sală separată, profesor de sprijin, prelungirea timpului de lucru.Și ei abia așteaptă vacanțaLa ora 9, în cele 137 de unități școlare în care s-a susținut proba au fost multiplicate cele două variante de teste care au cuprins două probe. După cum am aflat de la prof. Andreea Mădălina Harabagiu, de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, la primul subiect au avut de redactat un bilet de mulțumire pentru un coleg care le-a împrumutat o carte, iar la cel de-al doilea subiect au avut de răspuns la șase întrebări care, în final, alcătuiau un fel de compunere legată de ziua de 1 Iunie, la una din variante, fie despre vacanța de vară, la a doua variantă de test. „Am lucrat foarte mult acest gen de subiecte, având la dispoziție materiale acumulate pe parcursul anului. Chiar dacă au avut la dispoziție 30 de minute, majoritatea după 15 minute au terminat. Bineînțeles, faptul că se apropie ziua de 1 Iunie pentru ei a fost un motiv să spună cât de mult se bucură că vor primi multe cadouri, iar pentru vacanța de vară că abia așteaptă să aibă timp liber și să meargă la plajă. Am avut și un caz cu o fetiță nevăzătoare, care a avut aceleași subiecte, pentru că nu lucrează pe curriculă adaptată, doar că a lucrat pe calculator și nu în scrierea Braille, întru-cât nu avem persoane care să corec-teze. I-au fost dictate subiectele, iar ea a redactat singură răspunsurile. Este de la clasa pregătitoare la noi, și am aștep-tat de la an la an să vedem dacă e nevoie să trecem la programa adaptată”, ne-a mai declarat prof. Harabagiu.„Mami a vrut să mă sperie“La ieșirea din Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, micuții făceau multă gălăgie și râdeau despre testarea pe care au avut-o de parcurs, povestind cum părinții îi puseseră de seara să se odihnească, pentru că îi aștepta o testare grea. „Știu eu că mami doar a vrut să mă sperie, dar eu am scris acolo, pe foaie, ce îmi doresc să primesc de 1 Iunie”, ne-a spus o elevă, cu multă candoare, chinuită de greutatea ghiozdanului din spate.Din punctul de vedere al învățătoarelor de la clasă, acest gen de testări sunt binevenite, nu atât pentru nivelul de cunoștințe, dar mai ales pentru pregătirea în vederea viitoarelor examene. „Să fim serioși, la finalul clasei a II-a noi avem propriile evaluări, care sunt mult mai grele decât ceea ce au avut ei de rezolvat astăzi”, ne declara o învățătoare mai în vârstă.Astăzi, aceiași 5.800 de elevi susțin cea de-a doua probă, cea de evaluare a competențelor de receptare a mesajelor citite la Limba română, urmând ca mâine să fie evaluați la Matematică.Lucrările sigilate ale elevilor vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau, dar notele nu se vor trece în catalog.