Elevii contestă propunerile privitoare la decontarea navetei

Consiliul Județean al Elevilor Constanța consideră măsura propusă de Ministerul Finanțelor, și anume formula prin care urmează să se deconteze abonamentele de transport, ca fiind una dezavantajoasă pentru o parte dintre elevii navetiști, cărora, în unele cazuri, li se va deconta doar o treime din costul total al abonamentului.În comunicatul remis redacției „Cuget Liber” se arată că Guvernul nu a plătit nici până în acest moment suma necesară decontării transportului elevilor în acest an școlar, de aceea este posibil ca din toamnă rata abandonului școlar să crească.De asemenea, problema deconturilor este cauzată de subfinanțarea sistemului educațional și nu de alte cauze externe. Din acest motiv, Consiliul Județean al Elevilor Constanța solicită guvernului respectarea legii educației în privința alocării a minimum 6% din PIB pentru educație.„Totul pornește de la subfinanțare. Ministrul Educației nu are bani să își îndeplinească îndatoririle legale față de elevi iar soluția, de a finanța mai bine învățământul, nu este luată în seamă. Noi tot timpul am cerut o finanțare corectă a sistemului educațional, și anume de 6% din PIB. Dar se pare că educația nu reprezintă o prioritate în România, altfel nu îmi explic lipsa de investiții în acest domeniu. Țările nordice au investit masiv în educație și rezultatele se văd, alte țări își permit să aloce 9% din PIB iar noi alocăm doar 3%. Vom transmite Guvernului o petiție în acest sens și sperăm că lucrurile vor deveni normale”, a declarat președintele Consiliului Județean al elevilor Constanța, Alexandru Bajdechi.În cazul în care acest proiect de ordonanță va fi adoptat, Consiliul Județean al Elevilor Constanța își rezervă dreptul de a folosi orice mijloc legal de apărare a drepturilor și intereselor elevilor din România.